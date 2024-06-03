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جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي

منذ دقيقة واحدة
جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي

 

وطنا اليوم- نظمت وزارة الشباب بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، اليوم الإثنين، جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الثانية بمشاركة مجموعة من معلمي وضباط إرتباط المدارس الخاصة في العاصمة عمان.

 

وقال رئيس لجنة التقييم والتحكيم للجائزة الدكتور عمر الهنداوي خلال الجلسة التي أقيمت في نادي المعلمين، بحضور مستشار وزير التربية لشؤون الإعلام الدكتور عاصم العمري ورئيسة قسم العمل التطوعي في وزارة التربية عبير البشابشة، إن الجائزة تأتي لتحفيز جهود الأفراد والفرق والمؤسسات التطوعية.

 

وبين الهنداوي، رسالة الجائزة في توسيع ونشر ثقافة العمل التطوعي المتميز، وفلسفة ومرتكزات الجائزة وشروط التقدم وآلية التقييم والتحكيم.

 

من جانبه قال الدكتور عاصم العمري، إن الوزارة ستدعم الجهود بالتعريف بالجائزة والعمل على نشر ثقافة التطوع بالمدارس الحكومية والخاصة، بما يحقق تبادل المعرفة وعكس الإنجازات التربوية في مجال التطوع في الميدان وتقديرها.


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