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أمريكا: الكرة الآن في ملعب حماس بعد خطاب بايدن

منذ 15 ثانية
epa10925498 A woman looks at pictures of the hostages held by Hamas militants in Gaza, outside of the Israeli military base of The Kirya in Tel Aviv, Israel, 18 October 2023. More than 3,000 Palestinians and 1,400 Israelis have been killed according to the Israel Defense Forces (IDF) and the Palestinian Health authority since Hamas militants launched an attack against Israel from the Gaza Strip on 07 October. EPA/MARTIN DIVISEK

وطنا اليوم:صرح منسق الشؤون الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، بأن الكرة الآن في ملعب حماس بعد تلقيها خطاب الرئيس بايدن بإيجابية.
وقال كيربي: “ما نريده الآن هو قبول حماس للمقترح. الكرة الآن في ملعب حماس.”
وأوضح أن اليوم التالي في غزة ليس ضمن المقترح المقدم، لكنهم لا يزالون يعملون على ذلك.
وأشار كيربي إلى أن المرحلة الثانية ستشمل إطلاق بقية “الرهائن”، وبعدها سيتحول وقف إطلاق النار المؤقت إلى وقف دائم للأعمال العدائية. كما أكد أن الولايات المتحدة ما زالت تدعم حق “إسرائيل” ومسؤوليتها في ملاحقة قادة حماس.
وفيما يخص العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، نفى كيربي وجود فجوات كبيرة، مضيفًا: “لن أكشف عن ماهية الفجوات البسيطة بين موقفي إسرائيل وحماس بشأن الاتفاق.”
وأكد كيربي: “لا نود رؤية هجمات مماثلة لتلك التي حدثت في 7 أكتوبر، ولدى إسرائيل الحق والمسؤولية في منع حدوث ذلك.”


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