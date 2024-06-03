أمريكا: الكرة الآن في ملعب حماس بعد خطاب بايدن

وطنا اليوم:صرح منسق الشؤون الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، بأن الكرة الآن في ملعب حماس بعد تلقيها خطاب الرئيس بايدن بإيجابية.

وقال كيربي: “ما نريده الآن هو قبول حماس للمقترح. الكرة الآن في ملعب حماس.”

وأوضح أن اليوم التالي في غزة ليس ضمن المقترح المقدم، لكنهم لا يزالون يعملون على ذلك.

وأشار كيربي إلى أن المرحلة الثانية ستشمل إطلاق بقية “الرهائن”، وبعدها سيتحول وقف إطلاق النار المؤقت إلى وقف دائم للأعمال العدائية. كما أكد أن الولايات المتحدة ما زالت تدعم حق “إسرائيل” ومسؤوليتها في ملاحقة قادة حماس.

وفيما يخص العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، نفى كيربي وجود فجوات كبيرة، مضيفًا: “لن أكشف عن ماهية الفجوات البسيطة بين موقفي إسرائيل وحماس بشأن الاتفاق.”

وأكد كيربي: “لا نود رؤية هجمات مماثلة لتلك التي حدثت في 7 أكتوبر، ولدى إسرائيل الحق والمسؤولية في منع حدوث ذلك.”