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216 ألف مستخدمًا للباص السريع عمان الزرقاء منذ إطلاقه

منذ ساعة واحدة
216 ألف مستخدمًا للباص السريع عمان الزرقاء منذ إطلاقه

وطنا اليوم:قال الرئيس التنفيذي لشركة رؤية عمّان علاء الشبيلات، إن 216 ألف شخص استخدموا باص عمّان- الزرقاء السريع منذ افتتاحه في 15 أيار الماضي.
وافتتح جلالة الملك عبدالله الثاني،الثلاثاء 14 أيار، مشروع حافلات التردد السريع بين مدينتي عمان والزرقاء.
وكان الملك قد استهل زيارته لمحافظة الزرقاء، الثلاثاء، بمناسبة اليوبيل الفضي، بزيارة مصنع “المعيارية للصناعات الخرسانية” في مدينة الحلابات الصناعية،.


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