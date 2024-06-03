فريق وزاري يقف على ما أنجز من مشاريع حكومية في الكرك خلال الـ25 عاما الماضية

وطنا اليوم:عقد فريق وزاري، برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، اليوم الاثنين، ثامن اجتماع للفريق الذي شكله رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، للوقوف على ما أنجز من مشاريع حكومية في المحافظات والبوادي خلال الـ25 عاما الماضية، وذلك في إطار احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على العرش.

وأكد كريشان في الاجتماع الذي خصص لإنجازات محافظة الكرك، اعتزاز الأردنيين بإنجازات الوطن خلال الـ25 عاما الماضية (اليوبيل الفضي) في جميع القطاعات، واستمرار مسيرة الإنجازات، مشيرا إلى الجهود الاستثنائية التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني في تطوير المملكة، رغم تحديات عديدة واجهتها المملكة أبرزها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتحولات السياسية في المنطقة، واستضافة الأشقاء اللاجئين العراقيين والسوريين وجائحة كورونا وغيرها من التحديات.

وأشار كريشان إلى أهمية جهود جلالة الملك لوقف الحرب الإسرائيلية على أشقائنا الفلسطينيين في غزة على المستويات الإقليمية والدولية، ودور جلالته في إرساء السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

بدوره، استعرض وزير المياه والري، المهندس رائد ابو السعود، الإنجازات في الكرك خلال الـ25 عاما الماضية، إذ بلغ حجم عطاءات مشاريع المياه والصرف الصحي خلالها 120 مليون دينار، إضافة إلى بناء 4 سدود وإنشاء 58 حفيرة مائية.

وأشار إلى أن عطاء الصرف الصحي في الكرك سيتم إحالته بعد عيد الأضحى المبارك بقيمة 20 مليون دينار، وأن الوزارة ستقوم بحل مشاكل في شبكات المياه.

وقال وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي، الدكتور عزمي محافظة، إن في الكرك 14 مشروعا لمدارس استلمت أو قيد التسليم، و8 مشاريع إضافات صفية، و76 عطاء صيانة تغطي 132 مدرسة بتكلفة مليوني دينار.

وأضاف أن هناك 21 مشروعا بين إنشاء مدارس أو إضافات صفية بقيمة 1.6 مليون دينار تنفذ بالتعاون مع مجلس المحافظة.

وأكد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، أن إنجازات القطاع الصحي كبيرة إذ استطاعت الوزارة بالتعاون مع جامعة مؤتة والخدمات الطبية الملكية من الارتقاء بالخدمات الصحية، لافتا إلى وجود 58 مركزا صحيا أوليا وشاملا في الكرك.

وأكد عزم الوزارة إغلاق المراكز الصحية المتهالكة والتوسع في المراكز التي تقدم خدمات أفضل للمرضى، لافتا إلى حصول الوزارة على منحة تصب في توسعة المراكز الصحية سيكون للكرك نصيب منها.

وقال إن ما تقوم به كوادر الوزارة في الكرك يؤكد التزامها في الارتقاء بخدمات مستشفى الكرك الحكومي الذي أصبح تأتيه الحالات الطبية من خارج المحافظة ويتحمل عبئا كبيرا في منطقة الجنوب.

وأضاف أن الوزارة تعهدت بتوفير عيادات جديدة في المستشفى مثل عيادات التليف الكيسي، وافتتاح مختبر لوظائف الرئة، وتوفير جراحة العيون وأجهزتها، إضافة إلى تطوير الكثير في مستشفى غور الصافي من خلال عيادات التأهيل والألترساوند والمامو جرام.

فيما قالت وزيرة العمل، ناديا الروابدة، إن الوزارة يقع على عاتقها مهام كثيرة، منها تنظيم سوق العمل، والتأكد من الالتزام بشروط ومعايير السلامة العامة والصحة العامة، وإيجاد فرص عمل للأردنيين.

واضافت أنه يوجد 4 فروع إنتاجية في الكرك تشغل 10170 أردنيا، وأن الوزارة تعمل على البرنامج الوطني للتشغيل حيث وقع 10993 طالب عمل عقودا من خلال هذا البرنامج الذي يقدم دعما تشغيليا لأصحاب العمل الذين يستخدمون طالبي الوظائف.

وبينت أنه يوجد 5348 عاملا وافدا حاصلا عل تصريح عمل ساري المفعول، وأن الوزارة تحتوي على 4 معاهد للتدريب المهني تحتوي على 33 مشغلا لتدريب أكثر من 16 ألفا.

وأشارت إلى أن صندوق التنمية والتشغيل قام على مدى 25 عاما الماضية بتمويل حوالي 7 آلاف و970 مشروعا بحجم تمويلي 30 مليون دينار ووفر 10الآف و985 فرصة عمل.

وقالت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، إنه يبلغ عدد وسائط النقل في محافظة الكرك 460 واسطة نقل داخلي وخارجي ومجموع الحافلات الكبيرة 15 حافلة والمركبات المتوسطة 414 سيارة ومجموع سيارات الركوب الصغيرة السرفيس 10 والخطوط الرئيسية التي تخدم المحافظة 20 خطا والخطوط الداخلية 77 خطا والمركبات التي تعمل على الخطوط الرئيسية فهي 15 حافلة و10 سيارات صغيرة و108 متوسطة.

وأما مجموع المركبات المتوسطة التي تعمل على الخطوط الداخلية 303 سيارات متوسطة ومكاتب التكسي 3 مكاتب تضم 33 سيارة ومكتب واحد لتأجير السيارات السياحية.

وأما المشاريع فقد أنشأ مكتب النقل البري في محافظة الكرك في 2003 لأهميته وأما مشروع مجمع الكرك فهو من المشاريع الذي أقامته هيئة النقل البري بكلفة 4 ملايين دينار ولكن لم يتم التوافق بين الهيئة والمشغلين على تشغيل هذا المجمع، مشيرة إلى أنه تم عقد عدة لقاءات خلال العام الحالي مع المعنيين في المحافظة وهيئة النقل البري وتم الاتفاق على آلية وخطة توافقية من قبل جميع الجهات المعنية لتشغيل هذا المجمع وبناء عليه طرحت الهيئة عطاء لصيانة المجمع.

وقال رئيس مجلس المحافظة الدكتور عبدالله العبادلة، إن مجالس المحافظات جاءت بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني بهدف تقديم الخدمة المناسبة للمواطنين من خلال تشاركية حقيقية مع جميع الجهات المعنية، مشيرا إلى العديد من المنجزات التي تمت منذ العام 2018 حيث بلغت 713 مشروعا في المحافظة بما قيمته 42 مليون دينار .

واستعرض العبادلة أهم المشاريع التي تم تنفيذها حسب القطاعات ففي وزارة الداخلية تم بناء متصرفية وصيانة للمتصرفيات بتكلفة 3ر1 مليون دينار في وزارة العدل تم بناء قصر العدل الشرعي وهو في مراحله النهائية بقيمة 2 مليون دينار وقطاع السياحة فقد تم دعم مشروع البركة السياحية الواقع في مدينة الكرك بمليون و200 ألف إضافة إلى عمل صيانة لبعض المواقع الأثرية في المحافظة.

أما في قطاع الأشغال العامة فقد أشار العبادلة إلى أنه تم تنفيذ 147 مشروعا بتكلفة مالية 13 مليون دينار، لافتا إلى المشروع المهم من هذه المشاريع هو طريق الخرزة الأغوار الذي خصص له هذا العام 200 ألف دينار بشراكة مع شركة البوتاس العربية حتى تم إنشاء هذا الطريق على مراحل إضافة إلى شراء بعض الآليات الضرورية لمحافظة الكرك بقيمة 225 ألف دينار.

وطالب العبادلة في الإسراع في تنفيذ عطاءات المداخل الرئيسية للمحافظة واستكمال طريق كثربا الأغوار الجنوبية وضرورة مساهمة وزارة الأشغال العامة في طريق الخرزة الأغوار الجنوبية إضافة إلى حاجة الطريق الملوكي في المحافظة إلى صيانة وضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع الصرف الصحي الذي يخدم عددا كبيرا من أبناء المحافظة.