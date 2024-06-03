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40 شهيدا و150 جريحا في غزة خلال 24 ساعة

منذ ساعة واحدة
40 شهيدا و150 جريحا في غزة خلال 24 ساعة

وطنا اليوم:قالت وزارة الصحة بغزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد الفلسطينيين في القطاع، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وصل منها للمستشفيات 40 شهيدا و150 جريحا.
وأشارت في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 241 على قطاع غزة إلى أنه ما يزال عدد من الضحايا تحت الركام، وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 36479 شهيدا و82777 جريحا منذ السابع من تشرين الأول الماضي.


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