وفاة الفاضلة سعاد عودة ارملة الراحل ابراهيم السمان

بسم الله الرحمن الرحيم

(يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي) صدق الله العظيم .

ينعى ال السمان وال عوده

وطنا اليوم:بمزيد من الحزن والاسى فقيدتهم الغالية سعاد عبد الرؤوف محمد عوده زوجة المرحوم الدكتور إبراهيم عبد الوهاب السمان ( ام عبد الوهاب) والدة كل من السيد عبد الوهاب السمان والدكتور مؤيد السمان و المهندس سامر السمان والفاضلة غاده السمان.

والذي انتقلت الى رحمة الله تعالى ظهر اليوم تاريخ ٣-٦-٢٠٢٤ ، قضتها باعمال البر والتقوى وسيشيع جثمانها الطاهر الى مثواه الاخير بعد صلاة الظهر من يوم الثلاثاء من مسجد السيده عائشة ( عبدون) الى مقبرة العائلة في سحاب

تقبل التعازي في قاعة النبر-البيادر-مقابل إشاره الصناعة -مقابل شركة ميرسيدس- لمدة ٣ ايام ابتداء من يوم الثلاثاء ٤-٦-٢٠٢٤ للرجال والسيدات من الساعة ٤ إلى الساعة ١٠ مساء

سائلين الله عز وجل آن يغفر لها، وأن يجعلها في جنات الفردوس الأعلى

“إنا لله وانا اليه راجعون”