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وفاة الفاضلة سعاد عودة ارملة الراحل ابراهيم السمان

منذ ساعة واحدة
وفاة الفاضلة سعاد عودة ارملة الراحل ابراهيم السمان

بسم الله الرحمن الرحيم
(يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي) صدق الله العظيم .
ينعى ال السمان وال عوده
وطنا اليوم:بمزيد من الحزن والاسى فقيدتهم الغالية سعاد عبد الرؤوف محمد عوده زوجة المرحوم الدكتور إبراهيم عبد الوهاب السمان ( ام عبد الوهاب) والدة كل من السيد عبد الوهاب السمان والدكتور مؤيد السمان و المهندس سامر السمان والفاضلة غاده السمان.
والذي انتقلت الى رحمة الله تعالى ظهر اليوم تاريخ ٣-٦-٢٠٢٤ ، قضتها باعمال البر والتقوى وسيشيع جثمانها الطاهر الى مثواه الاخير بعد صلاة الظهر من يوم الثلاثاء من مسجد السيده عائشة ( عبدون) الى مقبرة العائلة في سحاب
تقبل التعازي في قاعة النبر-البيادر-مقابل إشاره الصناعة -مقابل شركة ميرسيدس- لمدة ٣ ايام ابتداء من يوم الثلاثاء ٤-٦-٢٠٢٤ للرجال والسيدات من الساعة ٤ إلى الساعة ١٠ مساء
سائلين الله عز وجل آن يغفر لها، وأن يجعلها في جنات الفردوس الأعلى
“إنا لله وانا اليه راجعون”


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