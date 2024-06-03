رئيس وأعضاء مجلس محافظة مادبا اللامركزيه يعقدون مؤتمراً صحفياً

وطنا اليوم -عقد رئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس محافظة مادبا اللامركزية في مقر المجلس اليوم مؤتمراً صحفياً تم خلاله عرض انجازات مناطق المحافظة والمشاريع المنجزة إضافة إلى عرض موازنة العام الحالي ٢٠٢٤.

وقال رئيس المجلس السيد سالم الهروط إن نسبة إنجاز مشاريع المجلس للعام الماضي بلغت 78 بالمئة، فيما بلغت نسبة صرف المبالغ على المشاريع 97 بالمئة.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأحد في مقر المجلس، بحضور نائب رئيس المجلس وأعضاء مجلس المحافظة، أن موازنة العام الحالي 2024 بلغت 8 ملايين و600 ألف دينار.

وبين الهروط أن المشاريع توزعت على الداخلية، والصناعة والتجارة، والسياحة والآثار، والتشغيل، والخلطات الإسفلتية، والأشغال العامة، والبلدية والزراعة، و”مياهنا”، والتربية والتعليم، والصحة، والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشباب، والأوقاف، والثقافة، والتدريب المهني، والتعليم العالي، والمالية، لإنشاء مشاريع تخدم المحافظة.

واستعرض معيقات تنفيذ المشاريع التي تتمثل بعدم تدوير المخصصات التي لم تنفذ في نفس السنة إلى السنة اللاحقة، وتأخير طرح العطاءات من قبل الوزارات والمدراء التنفيذيين وضعف موازنة محافظة مادبا، مما قلل من تنفيذ بعض المشاريع الكبرى.

وأضاف إن المجلس ناقش مسودة الخطة الاستراتيجية والتنفيذية للمحافظة والمشاريع المنفذة، ومشاريع الإحالة، وأسباب تأخر تنفيذ بعض المشاريع الرأسمالية، والمعوقات التي اعترضتها.

وأكد أن المجلس يعمل وفق التوجيهات الملكية السامية لتحسين حياة المواطنين، وتقديم المشاريع النوعية التي من شأنها أن تعود بالنفع عليهم، ولن يتوانى المجلس عن اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ المشاريع التنموية والخدمية المقررة في الموازنة، ولن يدخرا جهدا في سبيل تنفيذ المشاريع التي تخدم المجتمع.

وبين خلال مؤتمر صحفي مع صحفيي واعلاميي مادبا في قاعة مجلس المحافظة ، عرض لنسب الإنجاز، والتي تراوحت بين ٧٠ إلى ٧٨ بالمئة في قطاعات الأشغال العامة، والتربية والتعليم، والتنمية الاجتماعية، والداخلية، والرعاية الشبابية، والزراعة، والمياه والري، والصحة، والنقل، والأوقاف، والبيئة، والآثار..

وأشار الهروط إلى أن الأولوية كانت لقطاعي الصحة والتربية، إلا أن التركيز خلال الأعوام القادمة سيكون أكثر على قطاعي الطاقة والأشغال العامة، الأمر الذي يحتاج إلى تعاون الجميع لتسريع عملية تنفيذها.

يشار إلى أن مشاريع موازنة محافظة مادبا للربع الأخير من العام الماضي بلغت 16 قطاعاً ، وبكلفة إجمالية بلغت ٧ مليون و543 ألف دينار.

وعرض الهروط أبرز المشاريع التي ستنفذ خلال هذا العام ٢٠٢٤ بميزانية بلغت ٨ مليون و٦٠٠ الف دينار..

واستعرض الهروط ميزانية العام الحالي 2024 والمتمثلة بمشاريع للداخلية بوزاره الصناعة والتجارة 33,000 دينار/ وزارة السياحة 79,000 دينار ،وزارة السياحه الآثار العامة 170,000، 2 500 دينار / وزارة الادارة المحلية 1,945,000 وزارة الأشغال 249,000 / المياه 333,000 التربية والتعليم 90,000 دينار / الصحة 920,000 دينار / وزارة التنمية الاجتماعية 116,000 دينار / وزارة

الشباب 551,000 دينار / وزارة الأوقاف 68,000 دينار / وزارة الثقافة 34,000 دينار / التدريب المهني 65,000 دينار / وزارة التعليم العالي مليون دينار / وزارة المالية 155,000 ..

حيث بلغ المجموع الكلي لموازنة 2024 / 8،600000

وقدم أعضاء مجلس المحافظة بشرح مشاريعهم وإنجازاتهم خلال العام 2023

واستعرض عضو مجلس المحافظة منطقة الفيصلية المهندس محمد الجمالية الانجازات التي تمت في منطقته والمتمثلة بمشروع بيت الشباب بمادبا ومساحته 800 م وبكلفة بلغت 90 الف دينار وإنجاز نواه لمركز شباب الفيصلية ومركز صحي الفيصلية بقيمة مليون دينار وإنشاء وصيانة طرق داخل قضاء الفيصلية وزيادة 4 غرف صفية لمدرسة الشيماء الأساسية ،دوتركيب محطات طاقة شمسية لمساجد الفيصلية وكذلك شراء معدات ولوازم زراعية وتدريب 375 طالب في معهد الفسيفساء.

وتحدث عضو منطقه مليح محمد البريزات باسمه ونيابة عن رئيس المجلس سالم الهروط واستعرض الانجازات التي تمت في منطقته والمتمثلة بمشروع إنشاء طابق ثانٍ لقاعة الشهداء 97000 وانشاء مشغل متوسط لتصنيع وترميم النفايات بقيمة 20,000 دينار وصيانة مبنى نادي لب بقيمة 40,000 دينار وصيانة نادي مليح وانشاء صالة أفراح بقيمة 40,000 دينار ودعم مدينة الأمير هاشم بقيمة 10,000 دينار وطريق لب بقيمة 60,000 دينار وفتح طرق خارج التنظيم بقيمة 70,000 دينار وتخصيص مبلغ 95,000 دينار لتنميه لواء ذيبان وصيانة مواد للتنمية وانشاء مظلات لعدد من المساجد بقيمة 47,000 دينار وايصال خدمات خارج التنظيم وتشغيل 140 مستفيد في معهد الفسيفساء والمساهمة بمشروع مبنى المحافظه بقيمة 30,000 دينار.

فيما استعرض عضو شمال وجنوب مادبا ايمن ابو تينة الانجازات التي تمت في منطقته والمتمثلة بإنارة طريق مخيم مادبا 18 الف دينار وكإعادة ة تاهيل مشروع الملكه رانيا 500 الف دينار ، استملاك قطعة أرض لقاعة التيم 60,000 تعبيد على الطرق 30,000 دينار تركيب مكيفات لنادي الوحده 16,000 دينار و30 ألف دينار لمدينة الأمير هاشم، إيصال خدمات المياه بقيمة 8000 دينار تركيب مظلات 15,000 دينار تعبيد طرق خارج منطقة التنظيم وانشاء عبارات صندوقية ب 25,000 دينار مركز صحي المخيم على مرحلتين 930,000 والمشروع لا زال مستمر تحويل مالي لمستشفى النديم 25,000 تدريب طلاب في معهد الفسيفساء ، تاهيل مشغل الخياطة وتخصيص 15,000 لمبنى المحافظة وانشاء مركز صحي شامل 50,000 وتطوير الاماكن السياحيه وتركيب مظلات للزوار في مادبا

واستعرض رئيس غرفة تجارة مادبا عضو قصبة مادبا حسام عوده الانجازات التي تمت والمتمثلة بتزيين وسط مدينة مادبا بقيمة 5000 دينار وكذلك الوسط التجاري في رمضان بقيمة 12 الف دينار وعمل مظلات على خمس مراحل في مادبا بقيمة 60 الف دينار وتزيين الوسط التجاري بقيمة 20,000 دينار وللاعياد الرسميه والدينيه بقيمة 30,000 دينار وشراء قطعه ارض لقاعه متعدده الاغراض ومركز صحي مادبا بقيمة 50,000 والمركز الشرقي بقيمة 50,000 واعلاف ذيبان بقيمة 10,000 دينار ومشغل للألبسة بقيمة 120,000 دينار وتدريب طلبه في معهد الفلسيفساء بقيمة 72,000 دينار 440 طالب وخلطات اسفلتيه بقيمة 10,000 دينار ومدينة الأمير هاشم بقيمة 20,000 دينار ووزاره السياحة لوحات بقيمة 15,000 دينار.

وقدم عضو منطقه ماعين والمريجمات والحوية السيد حمزه الموازره في بداية كلمته التهنئة والتبريك لجلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد سمو الامير الحسين بن عبد الله بمناسبة أعياد الوطن مؤكداً ضرورة التشاركية المهمة مع الصحافة والإعلام لعرض انجازات المجلس.

واستعرض الموازره الانجازات التي تمت في منطقته والمتمثلة بوزاره السياحة والاثار بقيمة 15000 دينار ومشروع لوحات بقيمة 5000 دينار وتطوير الأماكن السياحية وتدريب وتأهيل في معهد الفسيفساء لطلاب مركز زها بقيمة 10,000 دينار وتعبيد شوارع في الحويه بقيمة 15,000 دينار وطرق اخرى بالمنطقه بقيمة 15,000 دينار ومدرسة المنشيه وطريقها وإنشاء قاعة متعددة الأغراض في ماعين في العام 2024 وتمديد شبكات للري في منطقة زرقاء ماعين وعيون الذيب ومطابخ إنتاجية ودراسة لمبنى مدرسة ماعين وتخصيص مبلغ لنادي الفروسية بقيمة 20 الف دينار وكذلك مجمع رياضي ماعين بقيمة 72,000 دينار وتركيب طاقة للمساجد بقيمة 15,000 دينار.

واستعرض عضو منطقة جبل بني حميدة ثاني العجالين الانجازات التي تمت في منطقته والمتمثلة بمشروع إنارة طريق جبل بني حميدة بقيمة 150 الف دينار وعمل مدخل بلدية جبل بني حميده بقيمة 150 الف دينار وتوسعة صالة بلدية جبل بني حميده الساحة بقيمة 8000 دينار ومشروع تطوير موقع مكاور وتشغيل وتدريب بقيمة 700 وتدريب في معهد الفسيفساء تدريب ثلاث طلاب في معهد الفسيفساء المساهمة بتخصيص 15,000 دينار لمبنى محافظه مادبا.

واستعرضت عضو منطقة ماعين والمريجمات والحوية نور العوامره الانجازات التي تمت في منطقتها والمتمثلة بإنشاء مركز أعلاف ماعين بقيمة 25 الف دينار وتدريب أبناء ماعين في معهد الفسيفساء بقيمة 86 الف دينار ومشروع مشترك بقيمة 14 الف دينار وطريق ماعين بكلفة 35 الف دينار وخلطات إسفلتية لماعين بكلفة 20 الف دينار وفتح وتعبيد طرق زراعية بقيمة 35 الف دينار وحفر آبار بقيمة 16,000 دينار وتوفير لقاحات وعلاجات للمزارعين بقيمة 5000 دينار وقطعة أرض لمركز زراعي ماعين بقيمة 13000 دينار وخدمات المياه لقضاء ماعين بقيمة 45,000 دينار وعمل صيانة للمدارس بقيمة 14,000 دينار وتخصيص 10000 دينار لمركز صحي ماعين الشامل وإتحاد الجمعيات الخيرية بقيمة 4000 دينار ونادي الفروسية بقيمة 5000 دينار ومجمع ماعين الرياضي 30 ألف دينار تركيب طاقة لمساجد ماعين بقيمة15 الف دينار ولمبنى المحافظة بقيمة 15,000 دينار كمساهمة.

فيما استعرضت عضو منطقة العاليه فريال الحيصه الانجازات التي تمت في منطقتها والمتمثلة بمركز صحي العالية بقيمة 20 الف دينار ومدارس العالية بقيمة 25 الف دينار وبناء طابق ثانٍ لنادي العالية بقيمة 70 الف دينار ومشروع متنزه الواله بقيمة 15 ألف دينار وتدريب طلاب في معهد الفسيفساء بقيمة 15,000 دينار مساهمه لمبني المحافظه.

واستعرض عضو منطقه مادبا ماعين والمريجمات والحوية خالد خضر العرامين الانجازات التي تمت وهي كما يلي:

إنارة طريق ماعين والمريجمة وفتح طرق زراعية ومركز أعلاف ماعين وقاعة نادي ماعين ومدينة الأمير هاشم ونادي الإعاقة وخلطات اسفلتيه للحوية وتوصيل خدمات داخل وخارج القضاء ودعم مستشفى النديم ودعم مدارس الحوية بمنحة كويتية وكذلك فتح طرق وخدمات لزرقاء ماعين وصيانة المساجد.

ولفت العرامين الى وجود لوحة فسيفسائية كانت موجوده في ماعين وتم نقلها إلى مادبا مشدداً على ضرورة اعادتها إلى منطقة ماعين.

واستعرض عضو المجلس قصبة مادبا عيسى الكرادشة الانجازات التي تمت في منطقته والمتمثلة بمبنى محافظة مادبا بقيمة 15000 ودعم القطاع السياحي بقيمة 20000 دينار ولوحات فسيفسائيه بقيمة 5000 دينار وتدريب الطلاب في معهد الفسيفساء بقيمة 15000 وتشغيل 600 شخص وخلطات اسفلتيه داخل مادبا بقيمة 45 الف دينار وطابق لمجلس اعمار مادبا بقيمة 45000 تحسين خطوط المياه خارج التنظيم 42,000 وتحسين الآبار بقيمة 10,000 دينار ومركز صحي للمنطقة الغربية ومدينة الأمير هاشم بقيمة 15,000 دينار وصيانة للطرق بقيمة 120,000 دينار ومشغل متعدد الاغراض بقيمة 5000 دينار وإتحاد الجمعيات الخيرية بقيمة 5000 دينار وصيانة مركز مليح بقيمة 5000 دينار ودعم نادي الفروسية بقيمة 5000 دينار.

واستعرض عضو مجلس المحافظه السيد محمد سليمان ابو ركبه الانجازات التي تمت في منطقته قصبة مادبا والمتمثلة بالمركز الصحي الشرقي ومبنى نادي اتحاد مادبا وشراء قطعة أرض في الحي الشرقي وحديقه عامة وقاعة متعددة الأغراض وانشاء طرق داخل المحافظة والتشاركية بالخلطات الاسفلتة ومخصصات لمدينة الأمير هاشم ، تشغيل عدد من الطلاب في معهد الفسيفساء ومنح دراسية لطلاب معهد الفسيفساء وشراء باص وسيارة للمجلس ومركز صحي المخيم وبيت شباب مادبا زمركز صحي الفيصلية بقيمة 85,000 دينار وصاله جرينه.

كما استعرض خليل القطامي وخالد عبيدات الانجازات التي تمت في منطقتهم قصبة ذيبان والمتمثلة بمشروع فتح وتعبيد الطريق الدائري وأعمال صيانة لمدرسة ذيبان بقيمة 365 الف دينار وأعمال صيانة لمديرية تربية مادبا وفتح وانشاء طرق زراعية طرق خارج التنظيم وصيانة الطاقة الشمسيه لعدة مساجد وتدريب 6 طلاب في معهد فن الفسيفساء بقيمة 30,000 دينار و30,000 دينار لمبنى محافظة مادبا ولمستشفى الاميره سلمى بقيمة 10,000 دينار ونادي العالية والمجمع الرياضي.

العضو سكاب الرواحنة/ واستعرضت عضو قصبة ذيبان السيده سكاب الرواحنه الانجازات التي تمت في منطقته والمتمثلة بدعم مشروع مبنى الإتحاد العام للجمعيات الخيرية وقاعة متعددة الأغراض ومشاريع صيانة في وزارة التنمية الاجتماعية والمساهمة في تأهيل منتزه الواله ودعم بلدية ذيبان وتعبيد الشوارع وشراء قطعة ارض لملعب ذيبان ،دوعمل مشغل خياطه للنساء والتمكين الاقتصادي بقيمة 80,000 دينار ، ودعم نادي العالية ونادي المشوار إيصال المياه لعدة منازل ل 15 منزل ومشروع مركز زهاء وصيانه المساجد وتدريب عدد من الطلاب في معهد الفسيفساء..

وقدم عضو منطقة الازايدة الغربي والفيحاء السيد فواز الفساطله الانجازات التي تمت في المنطقة والمتمثلة بشراء ارض لبناء مركز صحي ومركز صحي الفيحاء واجهزه طبية وإنارة الطريق لمنطقه الجازل وتدريب طلاب في معهد الفسيفساء وتدريب أبناء المجتمع المحلي ودعم الاحتفالات السياحية وتعزيز الانتاجية للمرأة وحفر آبار للمواطنين خارج التنظيم وتركيب وشراء سجاد للمساجد وإيصال المياه لمنطقة الفيحاء ودعم الثقافة ب 20,000 دينار.

فيما قدم عضو منطقه جرينه يحي الشوابكه الانجازات التي تمت في المنطقة والمتمثلة

بقاعة متعددة الأغراض وانشاء محول كهربائي لجرينة الشوابكة وإيصال المياه للمواطنين ب 45 الف دينار فتح وتعبيد وتدريب في معهد الفسيفساء وتخصيص مبلغ 15,000 لمبنى المحافظة.