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إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المُسلّحة الأردنية

منذ ساعتين
إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المُسلّحة الأردنية

وطنا اليوم:أعلنت القيادة العامة للقوات المُسلّحة الأردنية – الجيش العربي، أنها ستقوم بتكريم ذوي شُهداء القوات المُسلّحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية بمناسبة ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش وعيد الأضحى المبارك من خلال دفع الإكراميات النقدية السنوية إحتفاءاً بهذه المناسبات وتكريماً لشهداء الوطن والواجب وإعتزازاً وإفتخاراً بما قدموه من تضحيات جليلة فداءً للوطن وتأديتهم للواجب المقدس.
وتزامناً مع إحتفالات المملكة الأردنية الهاشمية باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم سلطاته الدستورية تقرر صرف مبلغ (100) دينار بمناسبة اليوبيل الفضي إضافةً لتلك الإكراميات.
ودعت ذوي الشُهداء المعنيين التفضل بمراجعة فروع ( البنك العربي الإسلامي الدولي ) في مختلف محافظات المملكة مصطحبين معهم الإثباتات اللاّزمة لإستلام المخصصات المالية إعتباراً من صباح يوم الخميس الموافق 06/06/2024.


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