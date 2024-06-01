المتحدث باسم “الأونروا” لـRT: إسرائيل تسعى للقضاء علينا وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين

وطنا اليوم_حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين من أن تصعيد إسرائيل حملتها ضد الوكالة مؤخرا يهدف إلى “القضاء علينا وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين”، وأكدت أنها لن تخلي مقرها في القدس.

وقال المتحدث باسم “أونروا” عدنان أبو حسنة في حوار مع RT إن تصنيف إسرائيل للأونروا منظمة إرهابية تطور خطير يدل على نوايا خطيرة تتعلق بوقف عمل الوكالة في غزة والضفة والقدس، لافتا إلى أنه لم يسبق في تاريخ الأمم المتحدة أن تصنف منظمة أممية بأنها منظمة إرهابية.

وأشار المتحدث إلى أن القادة الإسرائيليين يسعون لتصفية “الأونروا” تمهيدا لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، باعتبار “الأونروا” إطارا حاميا لتلك القضية، وتصفية حل الدولتين والعملية السياسية بشكل عام.