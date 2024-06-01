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ثلاث مشكلات رئيسية أحدثت فوضى في التجارة العالمية

منذ 3 ساعات
ثلاث مشكلات رئيسية أحدثت فوضى في التجارة العالمية

وطنا اليوم – حدث عدد من المشكلات خلال أزمة سلاسل الإمداد في فترة جائحة كوفيد-19، والتي أحدثت وقتها فوضى في التجارة العالمية، عادت لتطل برأسها من جديد مع دخول قطاع الشحن موسمه المزدحم.

 

ومن بين هذه المشكلات ارتفاع أسعار الشحن البحري، وتكدس السفن في الموانئ، ونقص الحاويات الفارغة.

 

وقال كبير المحللين لدى منصة Xeneta، بيتر ساند: “هناك خليط من الضبابية والارتباك في سلاسل إمداد الشحن البحري عالمياً”، بحسب وكالة رويترز.

 

وأضاف ساند: “سرعة وحجم هذا الارتفاع الحديث (في الأسعار) أخذا السوق على غرة”.

 

وذكر أن سعر الشحن الفوري لإرسال شاحنة بطول 40 قدماً (12 متراً) من الصين إلى شمال أوروبا سجل الجمعة 31 مايو/ أيار 4615 دولاراً، وهو أعلى تقريبا بمقدار ثلاثة أمثال ونصف من سعر بداية مايو/ أيار، لكنه دون أعلى سعر على الإطلاق الذي بلغ 14407 دولارات في يناير/ كانون الثاني 2022.

 

ويعود تاريخ اضطرابات قطاع شحن الحاويات إلى ديسمبر/ كانون الأول حينما حولت شركتا Maersk وHapag-Lloyd وخطوط شحن أخرى مسار سفنها بعيداً عن البحر الأحمر وقناة السويس لتفادي هجمات جماعة الحوثي اليمنية بالطائرات المسيرة والصواريخ.

 

وذكر موقع (لاينرليتيكا) لتقديم التحليلات، في تقرير حديث، أن تكدس الموانئ في الصين ودول آسيوية أخرى يضغط على سوق شحن حاويات منهكة وتئن بالفعل تحت وطأة نقص المساحات داخل السفن ونقص المعدات.

 

وقال كبير مسؤولي قطاع الشحن لدى شركة Everstream Analytics، كوراي كوزه، إن الحاويات الفارغة تتكدس أيضاً في سريلانكا والإمارات، بينما تبلغ الصين وسنغافورة بوجود نقص في الحاويات.


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