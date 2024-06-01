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بعد ضبط 20 ألف وافد.. السعودية تتوعد مخالفي أنظمة الحج

منذ 4 ساعات
بعد ضبط 20 ألف وافد.. السعودية تتوعد مخالفي أنظمة الحج

وطنا اليوم_أكد الأمن العام السعودي، أن تأشيرة الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها كافة، لا تسمح لحاملها بأداء فريضة الحج، مهيبًا بضيوف السعودية من حاملي تأشيرة الزيارة كافة بعدم التوجه إلى مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها خلال الفترة من 15/ 11/ 1445 هـ حتى 15/ 12/ 1445 هـ.

وأشار الأمن العام السعودي إلى أن عدد مَن تم تطبيق أنظمة وتعليمات الحج بحقهم القاضي بعدم البقاء في مدينة مكة المكرمة لحاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة بلغ أكثر من 20 ألف وافد.

وشدد على أن من يخالف ذلك سيكون عرضة لتطبيق الجزاءات بحقه وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات في السعودية، وذلك للمحافظة على سلامة ضيوف الرحمن المصرح لهم بأداء فريضة الحج، ليؤدوا مناسكهم بأمن وطمأنينة.


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