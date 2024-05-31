بايدن يكشف : إسرائيل عرضت مقترحا شاملا لوقف إطلاق النار بغزة

وطنا اليوم:كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن تفاصيل المقترح الجديد للهدنة في قطاع غزة.

قال بايدن، إن تل أبيب تقدمت بمقترح جديد تماما من ثلاث مراحل

وأضاف بايدن أن “إسرائيل” عرضت مقترحا شاملا بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن

وتابع بايدن: المقترح الإسرائيلي هو خارطة طريق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن وتم نقله من قطر إلى حماس

وأكمل بايدن: ركزنا جهودنا على التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار في غزة

وأكد أن المقترح الإسرائيلي يتضمن عودة الفلسطينيين في غزة إلى منازلهم

وأشار بايدن إلى أنه في المرحلة الثانية يتم تبادل كل الأسرى الأحياء بما في ذلك الجنود “الإسرائيليون”.

وبين أن المرحلة الثالثة تشمل إعادة إعمار قطاع غزة، مؤكدا أنه في المرحلة الثالثة ستكون هناك خطة إعمار كبيرة للقطاع.

ولفت بايدن إلى أن المقترح الإسرائيلي يتضمن وقفا للأعمال القتالية لستة أسابيع في المرحلة الأولى.

وأوضح بايدن أن الاتفاق سيسمح “لإسرائيل” بالاندماج في المنطقة والتوصل لاتفاق تطبيع تاريخي مع السعودية.

تاليا أبرز ما جاء في خطاب بايدن

إذا رفضت حماس المقترح الإسرائيلي الجديد فإن إسرائيل ستواصل حربها في غزة

هناك مخاطر أن تزيد عزلة إسرائيل على مستوى العالم

بايدن: هذه الصفقة هي التي ستعيد الرهائن والسلام

إسرائيل عرضت مقترحا شاملا بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن.

المقترح الإسرائيلي هو خارطة طريق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن وتم نقله من قطر إلى حماس.

المقترح الإسرائيلي يتضمن عودة الفلسطينيين في غزة إلى منازلهم.

في المرحلة الثانية يتم تبادل كل الأسرى الأحياء بما في ذلك الجنود الإسرائيليون.

في المرحلة الثالثة ستكون هناك خطة إعمار كبيرة لقطاع غزة.

إسرائيل تريد ضمان عدم قدرة حماس على تنفيذ هجوم آخر على غرار 7 أكتوبر.

أحث القيادة الإسرائيلية على أن تقف وراء مقترح الصفقة الجديد.

المقترح الإسرائيلي يتضمن وقفا للأعمال القتالية لستة أسابيع في المرحلة الأولى.

الاتفاق سيسمح لإسرائيل بالاندماج في المنطقة والتوصل لاتفاق تطبيع تاريخي مع السعودية.