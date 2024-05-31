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منشور مثير لـ نوفان العجارمة عن راقصة قطاع عام

منذ 47 ثانية
منشور مثير لـ نوفان العجارمة عن راقصة قطاع عام

وطنا اليوم:نشر الوزير الأسبق الدكتور نوفان العجارمة منشورًا عبر صفحته الرسمية في فيسبوك، وعنونه بـ راقصة قطاع عام.
وقال العجارمة في منشوره إنه وبمناسبة تحديث القطاع العام فقد استذكر مسرحية مصرية عرضت في منتصف الثمانينيات تتحدث عن كازينو حكومي، يتعرض لخسائر مادية بسبب إحجام الجمهور عن حضور فقراته، فيبتكر اثنان من موظفيه فكرة استقطاب راقصة شرقية لجذب الجمهور.
وتابع أنّ الفكرة تروق للمديرة العام ويوافق عليها ويطلب من الموظفين عرضها على المدير المالي لاعتمادها حتى تدخل في دوامة الاجراءات الحكومية لغايات شراء خدمات الراقصة وطبعا المدير المالي يرغب في استقطاب راقصة اخرى .. حتى يقلل كلفة الإنفاق على الخزينة العامة !!
وتاليًا نص المنشور

 


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