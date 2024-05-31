عطوة عشائرية بقضية الاعتداء على معلم في عمان

وطنا اليوم:توجهت جاهة عشائرية ، مساء الجمعة ، إلى عائلة المعلم الذي تعرض للاعتداء بالضرب أمام إحدى المدارس الحكومية في العاصمة عمان، يوم الأربعاء الماضي.

واعطت عائلة المعلم الجاهة المتقدمة بالنيابة عن المعتدين عطوة عشائرية لمدة 4 شهور على أن القضاء يأخذ مجراه.

يذكر ان مدعي عام عمان ، أوقف ولي أمر طالب أردني لمدة أسبوع قابل للتجديد، على خلفية اعتدائه على معلم مدرسة في منطقة حي نزال بالعاصمة عمان، خلال فض الأول مشاجرة طلابية.

وأسند المدعي العام لولي أمر الطالب تهم الاعتداء على موظف عام والإيذاء وتهم أخرى، حيث باشر التحقيق معه فيما أحيل الطالبين الآخرَين إلى مدعي عام الأحداث للتحقيق معهما.