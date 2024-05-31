نصر الله: مستقبل جبهة المقاومة مشرق .. وطوفان الأقصى معركة وجود ومصير

وطنا اليوم:أكّد الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، اليوم الجمعة، أنّ “جبهة المقاومة أصبحت أكبر وأوسع وأشمل وأقوى من أي وقت مضى”.

وفي كلمة خلال الاحتفال التكريمي للعلامة الشيخ علي كوراني، قال السيد نصر الله: “نحن في الجبهة التي مستقبلها واضح ومشرق ومنتصر، والمسألة مسألة وقت”، فيما “جبهة العدو تمرّ في حالة سيئة لم يمر مثلها منذ 79 عاماً، باعتراف المسؤولين الصهاينة”.

وأضاف: “يجب أن ننظر إلى هذه المعركة في منطقتنا على أنّها معركة وجود ومعركة مصير، ويجب أن نكون فيها جميعاً”، مشدداً على أنّ الانتصار في هذه المعركة “ستكون له آثار إيجابية في المنطقة على كل المستويات”.

جبهة الجنوب.. ضاغطة ومؤثرة

وإذ أشار السيد نصر الله إلى أنّ جنوب لبنان هو في خضمّ هذه المعركة التي “تعني مستقبل لبنان والثروة والسيادة اللبنانية”، أوضح أنّ هذه الجبهة “ضاغطة وقوية ومؤثرة على العدو الصهيوني”، وهي “جبهة إسناد وجزء من المعركة التي تصنع مصير فلسطين ومصير لبنان ومصير المنطقة، بعيداً عن الحسابات الضيقة التي يغرق فيها بعض اللبنانيين”.

وتوجه إلى اللبنانيين بالقول: “لا تصغوا إلى تقييمات من لا يعرفون أو من يعرفون وينكرون، بل اصغوا إلى ما يقوله جنرالات ومسؤولو ومستوطنو العدو عن جبهة لبنان”.

وتابع أنّ “قادة الكيان أتوا إلى الشمال ليفاخروا بإبعاد المقاومة إلى كيلومترات بعيدة، ليأتي الرد بعملية على قرب أمتار قليلة من الموقع”، مردفاً: “لو أراد المقاومون الدخول إلى الموقع لدخلوا”.

“تأييد جبهة لبنان عابر للطوائف”

وفي الإطار، تطرّق السيد إلى يجري تداولها عن “عدم تأييد اللبنانيين لعمليات المقاومة”، مؤكّداً أنّ “تأييد جبهة لبنان في إسنادها فلسطين عابر للطوائف، وليس محصوراً بفئة أو بأخرى”.

وتابع: “ليعرف كل شخص حجمه ويتحدث بالنيابة عمّن يمثل حين يتحدث عن رفض غالبية الشعب اللبناني لجبهة الإسناد”، سائلاً الذين يزعمون أنّ الشعب اللبناني يرفض إسناد غزة: “أين استطلاع الرأي الذي يثبت هذه المزاعم؟!”.

كما لفت إلى أنّ “هناك تحمل لأعباء وعدوان هذا الكيان منذ 1948، وما زالت البيئة حاضنة ووفية ومخلصة وببركة صمودها كانت الانتصارات في أيار عام 2000 وتموز 2006”.

وأكّد السيد نصر الله على أنّ “نتائج معركة الجنوب أعلى وأكبر من المكاسب السياسية الداخلية، تماماً كما كان التحرير في 2000 والانتصار في 2006”.

“نتنياهو يأخذ الكيان إلى الأسوأ”

وفيما يخصّ الفشل الإسرائيلي في غزة، أوضح السيد نصر الله أنّ رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “يأخذ الأمور إلى الأسوأ على الكيان، في إصراره على حربه”.

وعلّق على تصريحات عضو “كابينت” الحرب، وصاحب “عقيدة الضاحية” غادي آيزنكوت، التي قال خلالها إنّ فرقة كاملة (تتألف من عدة ألوية) لـ “جيش” الاحتلال تخوض معارك ضد كتيبة كان قد أعلن عن تفكيكها في جباليا”، وإنّ “القتال صعب”.

وشدّد السيد نصر الله على أنّ هذه التصريحات “تُبيّن حال الجيش الإسرائيلي المنهك”، مشيراً إلى أنّ “الجيش الإسرائيلي يضطر، مع معركة رفح، للدخول إلى جباليا بفرقة كاملة”.

وأضاف أنّ رئيس البنك المركزي الإسرائيلي “تحدّث عن كارثة ستلحق بالكيان، فيما قادة الجيش ومسؤولين إسرائيليين كبار في الشأن العسكري تحدثوا عن مثل هذه الأزمات والكوارث”.

وفيما يخصّ مواقف الدول من المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة، أشار السيد نصر الله إلى أنّ “موقف هذه الدول في إدانة العدوان والمجازر واعترافها بدولة فلسطين هي من بركات طوفان الأقصى”، لكن المعركة في غزة ما زالت قائمة، فيما العالم “يقف عاجزاً بسبب الحماية الأميركية، وهناك من لا يزال يراهن على المجتمع الدولي في الردع والحماية”.