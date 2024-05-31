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انطلاق فعاليات سوق جارا بدورته الـ 18

منذ 10 ثواني
انطلاق فعاليات سوق جارا بدورته الـ 18

وطنا اليوم:افتتح أمين عمّان الكبرى يوسف الشواربة، صباح الجمعة، فعاليات سوق جارا بدورته الــ18، في مقره بشارع الرينبو في منطقة جبل عمّان.
وتتزامن الدورة الجديدة التي تستمر لغاية الـ 13 من أيلول المقبل، مع الاحتفالات الوطنية بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية.
ويشتمل سوق جارا، على أركان للمشغولات اليدوية، والصناعات الخفيفة من منتجات طعام وملابس وإكسسوارات وأقسام لبيع الكتب واللوحات الفنية.
ويعدّ سوق جارا، مناسبة سنوية تستقطب الأردنيين والضيوف العرب والأجانب، الذين يرون فيه نافذة ثقافية وسياحية وطنية أردنية تعرض وتوثق للثقافة الأردنية بمختلف ألوانها وأشكالها.


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