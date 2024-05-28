وطنا اليوم:أظهرت وثيقة رسمية أن محكمة وجهت كتابا رسميا لمركز إيداع الأوراق المالية بوضع إشارة الحجز التحفظي على أموال احدى كبرى الشركات السياحية في البلاد.
ووفق الوثيقة فان الشركة التي تملك منتجع فخم جدا ومعروف على المستوى المحلي والعالمي، على شواطئ البحر الاحمر في مدينة العقبة، مطالبة بدفع اكثر من 3.8 مليون دينار لشركة اخرى تعمل في القطاع ذاته.
وتاسست الشركة المُنفذ عليها قرار الحجز التحفظي، عام 2000 من قبل مجموعة من المستثمرين الأردنيين و الاجانب، وقامت بتنفيذ، أول منتجع ومجمع ترفيهي على شواطئ البحر الأحمر ، على ارض مساحة 2.7 مليون متر مربع.
قرار بالحجز التحفظي على املاك كبرى شركات الأستثمارات السياحية
وطنا اليوم:أظهرت وثيقة رسمية أن محكمة وجهت كتابا رسميا لمركز إيداع الأوراق المالية بوضع إشارة الحجز التحفظي على أموال احدى كبرى الشركات السياحية في البلاد.