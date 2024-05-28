بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. بنوك وشركات

قرار بالحجز التحفظي على املاك كبرى شركات الأستثمارات السياحية ‏

منذ 15 ثانية
قرار بالحجز التحفظي على املاك كبرى شركات الأستثمارات السياحية ‏

وطنا اليوم:أظهرت وثيقة رسمية أن محكمة وجهت كتابا رسميا لمركز ‏إيداع الأوراق المالية بوضع إشارة الحجز التحفظي على أموال احدى كبرى الشركات ‏السياحية في البلاد.‏
ووفق الوثيقة فان الشركة التي تملك منتجع فخم جدا ومعروف على المستوى المحلي ‏والعالمي، على شواطئ البحر الاحمر في مدينة العقبة، مطالبة بدفع اكثر من 3.8 ‏مليون دينار لشركة اخرى تعمل في القطاع ذاته. ‏
وتاسست الشركة المُنفذ عليها قرار الحجز التحفظي، عام 2000 من قبل مجموعة من ‏المستثمرين الأردنيين و الاجانب، وقامت بتنفيذ، أول منتجع ومجمع ترفيهي على شواطئ ‏البحر الأحمر ، على ارض مساحة 2.7 مليون متر مربع.‏


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:43

وزير الخارجية ينقل تعازي الملك إلى رئيس وشعب البرازيل بضحايا الفيضانات

19:33

ضبط مركبة تعمد سائقها القيادة بصورة متهورة واستعراضية في عمان

19:29

نخبة من كبار متقاعدي الجيش والأمن الى عزم

19:23

التربية تحدد موعد إنهاء تكليف معلمي الإضافي

19:16

الميثاق يعقد اجتماعه الدوري ال60 ويشيد بمضامين مقابلة سمو ولي العهد

19:14

عاصفة غبارية في الرويشد.. والأرصاد تدعو إلى الحيطة والحذر

19:07

الخريشة يدعو أبناء المخيمات للانخراط في العملية السياسية

18:38

نخبة من كبار متقاعدي الجيش والأمن الى عزم 

18:35

العين الهندي يلتقي المستشار حمد المطروشي القائم بأعمال سفارة الإمارات بالأردن

17:44

الحسينُ وبوحُ الأمير الكبير

17:33

حقيقة تحرك مركبة كهربائية دون تشغيل واصطدامها بمركبتين

16:49

راتب وفاة ونفقات جنازة لممرضة سقطت عن الطابق السادس في مستشفى الملك المؤسس

وفيات
وفيات الثلاثاء 28-5-2024وفيات الاثنين 27-5-2024وفيات الأحد 26-5-2024وفيات الجمعة 24-5-2024وفيات الخميس 23-5-2024