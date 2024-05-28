قرار بالحجز التحفظي على املاك كبرى شركات الأستثمارات السياحية ‏

وطنا اليوم:أظهرت وثيقة رسمية أن محكمة وجهت كتابا رسميا لمركز ‏إيداع الأوراق المالية بوضع إشارة الحجز التحفظي على أموال احدى كبرى الشركات ‏السياحية في البلاد.‏

ووفق الوثيقة فان الشركة التي تملك منتجع فخم جدا ومعروف على المستوى المحلي ‏والعالمي، على شواطئ البحر الاحمر في مدينة العقبة، مطالبة بدفع اكثر من 3.8 ‏مليون دينار لشركة اخرى تعمل في القطاع ذاته. ‏

وتاسست الشركة المُنفذ عليها قرار الحجز التحفظي، عام 2000 من قبل مجموعة من ‏المستثمرين الأردنيين و الاجانب، وقامت بتنفيذ، أول منتجع ومجمع ترفيهي على شواطئ ‏البحر الأحمر ، على ارض مساحة 2.7 مليون متر مربع.‏