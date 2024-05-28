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ضبط مركبة تعمد سائقها القيادة بصورة متهورة واستعراضية في عمان

منذ ساعتين
ضبط مركبة تعمد سائقها القيادة بصورة متهورة واستعراضية في عمان

وطنا اليوم:نشرت إدارة السير المركزية في مديرية الأمن العام عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، الثلاثاء، صورة تظهر مركبة مقطورة، وقالت إنها ضبطت في العاصمة عمان، وكان سائقها يقود بصورة متهورة واستعراضية.
وأضافت الإدارة أنه جرى اتخاذ المقتضى القانوني اللازم بتحرير مخالفة وحجز المركبة.
وأكدت الإدارة في رسالتها التوعوية أن المخالفة المذكورة تؤثر على حياة مستخدمي الطرق.


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