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نخبة من كبار متقاعدي الجيش والأمن الى عزم

منذ ساعتين
نخبة من كبار متقاعدي الجيش والأمن الى عزم

وطنا اليوم:رحب أمين عام حزب عزم المهندس زيد نفاع، بإنضمام كوكبة من كبار متقاعدي القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية الى عضوية الحزب.
وأعلن عدد من كبار المتقاعدين اليوم الثلاثاء، انضمامهم الى حزب عزم وهم : الفريق الركن المتقاعد علي سلامه الخالدي، واللواء الركن المتقاعد شفيق عجيلات، واللواء المتقاعد يوسف العبادي ، واللواء المتقاعد فريد السلواني.
وقال نفاع، ان انضمام هذه النخبة يشكل إضافة نوعية للحزب، الحريص على استثمار خبرات جميع الأردنيين في اطار عمل حزبي برامجي ركيزته الجدارة والمسؤولية والتنوع والطموح.
بدورهم أكد “الباشوات” بكلمات وطنية صادقة التزامهم بالإنخراط في العمل السياسي والحزبي، وتسخير خبراتهم التراكمية العالية والانضباطية في خدمة الأردن ، مشيرين الى انضمامهم جاء بقناعة تامة برؤية وبرنامج “عزم” الذي اصبح يشكل مفصلا هاما ومحورا رئيسيا في العمل السياسي والحزبي، وسيكون له دور ايجابي وكبير في المرحلة القادمة في الحياة السياسية.
وأضافوا، أن “عزم” جاء برؤية وفكر فريد ومقنع، ويحاكي الواقع الأردني بكل صراحة ووضوح، مبتعدا عن الشعارات والوعود غير الواقعية، بل جاء بحلول عملية سوف تشكل تحولاً جذرياً في قادم الأيام.
من جهتهم رحب اعضاء “عزم” من المتقاعدين العسكرين بزملائهم الجدد، والحرص المشترك على دعم العمل الحزبي التشاركي الدؤوب تنفيذا لرؤى سيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني، وللنهضة الشمولية بأردننا العزيز.


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