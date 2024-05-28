التربية تحدد موعد إنهاء تكليف معلمي الإضافي

وطنا اليوم:قررت وزارة التربية والتعليم إنهاء تكليف العاملين على حساب التعليم الإضافي والعاملين في مدارس الطلبة السوريين للفترة المسائية والمخيمات اعتبارا من مساء يوم الثلاثاء الموافق 25/06/2024.

واستثنت الوزارة من إنهاء التكليف “معلمي الحقل من أجل متابعة المشاغل وحظائر الماشية”.