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التربية تحدد موعد إنهاء تكليف معلمي الإضافي

منذ ساعتين
التربية تحدد موعد إنهاء تكليف معلمي الإضافي

وطنا اليوم:قررت وزارة التربية والتعليم إنهاء تكليف العاملين على حساب التعليم الإضافي والعاملين في مدارس الطلبة السوريين للفترة المسائية والمخيمات اعتبارا من مساء يوم الثلاثاء الموافق 25/06/2024.
واستثنت الوزارة من إنهاء التكليف “معلمي الحقل من أجل متابعة المشاغل وحظائر الماشية”.


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