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عاصفة غبارية في الرويشد.. والأرصاد تدعو إلى الحيطة والحذر

منذ ساعة واحدة
عاصفة غبارية في الرويشد.. والأرصاد تدعو إلى الحيطة والحذر

وطنا اليوم:تشهد منطقة الرويشد في البادية الشرقية عاصفة غبارية، نتيجة حالة عدم الاستقرار الذي تشهده المملكة منذ ساعات ظهر اليوم الثلاثاء.
ودعا مدير الأرصاد الجوية الجوية رافد آل خطاب، مرتادي الطرق الخارجية إلى أخذ الحيطة والحذر، نتيجة تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها في بعض المناطق.
وتوقع آل خطاب، هطول زخات من المطر لفترة قصيرة خاصة في شرق المملكة قد يصحبها الرعد أحيانا، يرافقها رياح هابطة تتسبب في إثارة الغبار خاصة في بعض المناطق الصحراوية، وفي الأجزاء الجنوبية والشرقية من المملكة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع انتهاء حالة عدم الاستقرار في ساعات الليل لهذا اليوم.


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