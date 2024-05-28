العين الهندي يلتقي المستشار حمد المطروشي القائم بأعمال سفارة الإمارات بالأردن

وطنا اليوم_التقى العين عبدالحكيم محمود الهندي، رئيس لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان، سعادة المستشار حمد عبدالله المطروشي القائم بأعمال سفارة الإمارات العربية المتحدة في عمّان.

وجرى خلال اللقاء الذي عُقِد بمقر سفارة الإمارات في عمان، بحث العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين الشقيقين والتي أرسى دعائمها الزعيمان الشقيقان جلالة الملك عبدالله الثاني، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأكد الجانبان على عمق هذه العلاقات الأخوية، والعمل دائما على تمتينها وتعميقها لا سيما وأنها تُعد أُنموذجاً يحتذى في العلاقات بين الدول وبين الأشقاء، في كافة القطاعات وعلى كافة الصعد.