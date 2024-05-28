حقيقة تحرك مركبة كهربائية دون تشغيل واصطدامها بمركبتين

وطنا اليوم_تداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو، أظهر تحرك وانطلاق مركبة من مكانها بدون تشغيل وبدون سائقها في منطقة جبل الحسين بالعاصمة عمّان.

ووفق الفيديو الملتقط من كاميرا مراقبة مجاورة، فقد وقع الحادث الأحد عند الساعة 5:23:17 حيث تحركت السيارة الكهربائية بدون سائقها وبدون تشغيلها.

وصدمت مركبيتن بقوة وتضررت ثلاث مركبات أخرى قبل ان تتوقف، بعدها هرع سائقها إليها وحاول فتحها، دون أن يتمكن من ذلك.

من جهتها، قالت إدارة السير إن سائق احدى المركبات وضع يده على وضعية الحركة (D) دون قصد خلال ركوب ابنته بالكرسي الأمامي وهو يساعدها بإغلاق الباب، مما أدى إلى اندفاع المركبة بشكل سريع وصدم المركبات المتوقفة.

وأكدت أنه نتج عن الحادث أضرار مادية فقط بالمركبات ولا يوجد إصابات.