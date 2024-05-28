راتب وفاة ونفقات جنازة لممرضة سقطت عن الطابق السادس في مستشفى الملك المؤسس

وطنا اليوم:كشف خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، أن حادث وفاة ممرضة سقطت عن الطابق السادس في مستشفى الملك المؤسس الذي وقع اليوم الثلاثاء، يُكَيَّف في قانون الضمان الاجتماعي كحادث عمل (إصابة عمل) بصرف النظر عن السبب الذي أدّى إلى وقوعه.

وأضاف الصبيحي في منشور له عبر فيسبوك، أن الوفاة تُكيّف بناء على ذلك، أنها وفاة ناشئة عن إصابة العمل، ما يُرتّب للمؤمّن عليها الحق بتخصيص راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل وهو بنسبة 75% من أجرها الخاضع لاقتطاع الضمان بتاريخ وقوع الإصابة.

وبين أنه يضاف للراتب الزيادة العامة للرواتب التقاعدية عند تخصيصها وهي بمقدار (40) ديناراً، ويُستحَق الراتب من بداية الشهر الذي حدثت فيه وفاتها ويتم توزيعه على ورثتها المستحقين وفقاً للجدول رقم (4) الملحق بقانون الضمان.

واوضح أنه يصرف لذويها نفقات جنازة من مؤسسة الضمان بمقدار (700) دينار.