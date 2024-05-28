الملك يلتقي ممثلين عن شركات عالمية

وطنا اليوم:التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، وفدا يضم ممثلين عن شركات عالمية، لبحث فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي.

وأكد جلالته، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أن استقرار بيئة الأعمال وتوفر الكوادر المؤهلة عززا قدرة المملكة على جذب الاستثمارات.

وأشار جلالة الملك إلى النجاح الذي حققته شركات عالمية رائدة مثل أمازون وسيسكو في الأردن، لافتا إلى أهمية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.

كما أشار جلالته إلى خطط تمكين الشباب لمواكبة متطلبات سوق العمل من خلال توفير مساقات تعليمية جديدة مهنية وأكاديمية.

من جانبهم، أشاد أعضاء الوفد، الذي يمثل سبع شركات عالمية، بجهود الأردن لجذب الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.

وتهدف رؤية التحديث الاقتصادي إلى تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وترويج الفرص الاستثمارية، وزيادة تنافسية الصادرات، وتوفير فرص عمل للأردنيين.

وتأتي زيارة الوفد، بتنظيم من مجلس الأعمال للتفاهم الدولي، للاطلاع على الفرص الاستثمارية بالمملكة بقطاعات تكنولوجيا التعليم، والتدريب، والتكنولوجيا، والخدمات الرقمية، والطاقة، والدفاع، والأمن السيبراني.

وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان.