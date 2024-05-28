الاحتلال يرتكب مجازر جديدة برفح وجباليا

وطنا اليوم:ارتكب الجيش الإسرائيلي -اليوم الثلاثاء- مجازر جديدة بحق المدنيين في رفح وجباليا، في حين أعلن إصابة مزيد من جنوده في معارك قطاع غزة.

وبعد يوم من المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق النازحين، نفذت منذ فجر اليوم قصفا جويا ومدفعيا كثيفا على مناطق عدة برفح، خاصة حي تل السلطان غربي المدينة، وذلك بالتزامن مع توغل آليات إسرائيلية في المنطقة.

ووفقا لمصادر ، ارتفع عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي على رفح منذ فجر اليوم إلى نحو 20 شهيدا، بينهم 7 استشهدوا إثر قصف خيمة للنازحين قرب مستودعات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) غربي المدينة.

واستشهد 7 آخرون فجرا جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا شمالي مدينة رفح، كما أعلن الهلال الأحمر استشهاد 3 وإصابة آخرين إثر استهداف الاحتلال منطقة الإسكان الأبيض غربي رفح.

وشن الاحتلال الإسرائيلي قصفا استهدف خيام النازحين في منطقة مواصي رفح جنوبي قطاع غزة، في مجزرة جديدة أسفرت عن ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى.

وأفادت مصادر بأن أكثر من 20 شهيدا قطعت جثامينهم إلى أشلاء نتيجة لقصف طيران الاحتلال لخيام النازحين بمواصي رفح غرب المدينة.

وقالت المصادر إن غالبية الشهداء من النساء والأطفال.

وإلى جانب خيم النازحين والمنازل، استهدف القصف الإسرائيلي جزءا من مبنى المستشفى الميداني الإندونيسي برفح، كما أفاد ناشطون بتعرض مآذن مساجد عدة في حيي السعودي وتل السلطان للقصف.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم خروج كل من المستشفى الميداني الإندونيسي وعيادة تل السلطان في رفح عن الخدمة، وقالت الوزارة إنه لم يتبق سوى مستشفى تل السلطان للولادة يصارع من أجل البقاء والاستمرار في تقديم الخدمة للمرضى بالمحافظة.

وكان الاحتلال استهدف -أمس الاثنين- خيام نازحين غربي رفح، مما أسفر عن استشهاد 45 شخصا وإصابة نحو 250 آخرين، وأثارت المجزرة تنديدا دوليا واسعا.

ونشر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر نزوح عائلات من رفح نحو مدينة خان يونس القريبة.

ووفقا للأمم المتحدة، فإن عدد النازحين من رفح ارتفع إلى نحو مليون شخص خلال 3 أسابيع.

ويأتي تصعيد الاحتلال ضد المدنيين في رفح بعد أن تعرض خلال الأيام القليلة الماضية لضربات من المقاومة شملت إطلاق رشقة صاروخية كبيرة نحو تل أبيب ومناطق قريبة منها.

وفي مدينة غزة، تعرضت أطراف حي الزيتون للقصف، كما أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد عدد من أفراد عائلة الغصين وفقدان آخرين جراء غارات استهدفت منزل العائلة بمنطقة بني عامر في حي الدرج.

وبالقرب من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، استهدفت قوات الاحتلال سيارة مدنية قريبا من شاطئ غزة، مما أسفر عن سقوط جريحين، حسب شهود عيان، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية شرق مخيم المغازي.

وفي مخيم البريج وسط القطاع أيضا، قصفت طائرات الاحتلال فجر اليوم منزلا يعود لعائلة عصام عقل، مما أسفر عن استشهاده رفقة نجله وإصابة عدد من أفراد أسرته وتدمير المنزل بشكل كامل.

حصيلة جديدة

وقد أعلنت وزارة الصحة بغزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 5 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 46 شهيدا و110 مصابين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة أن حصيلة الشهداء منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفعت إلى 36 ألفا و96 شهيدا، إضافة إلى 81 ألفا و136 مصابا.