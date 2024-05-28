جويعد: الأمير الحسين يسير بخطى ثابتة حاملا إرث الهاشميين وفخارهم.

وطنا اليوم:قال السيد عمر جويعد مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية إنه وبخطى ثابتة وعلى نهج الهاشميين الغر الميامين يسير سمو ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه الأمير الهاشمي المحبوب حاملا ارث الهاشميين وفخارهم في اردن العزم والرباط مستلهما الرؤى الحكيمة والفذة من لدن صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه الذي يرى فيه الجندي المخلص لوطنه وامته.

وبين السيد جويعد إن الشركة ومن خلال ماجاء في مقابلة سمو ولي العهد فإنها وبكل اعتزاز تستشرف ملامح الفترة المقبلة التي سيشهدها الاقتصاد الاردني خاصة في مجال جذب واستقطاب الاستثمارات الصناعية والرقي بالصناعة الوطنية والترويج لبيئة الاستثمار في المملكة، وذلك من خلال مدنها الصناعية المنتشرة في مختلف محافظات المملكة التي ستفتح أبوابها معززة بخدمات شمولية وتكاملية تخدم مسيرة الإستثمار في المملكة ودعم الصناعة الوطنية.

وأوضح السيد جويعد أن المدن الصناعية الاردنية ستكون عند ظن القيادة الهاشمية بها من خلال خططها الإستراتيجية للنهوض بمنظومة الصناعة الوطنية والمتفقة مع رؤية التحديث الاقتصادي التي ارادها جلالة الملك لتكون الملهمة وخارطة الطريق لكافة القطاعات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة لتكون الحاضن الاكبر للاستثمارات الصناعية، مؤكدا أن النهضة التي تشهدها المدن الصناعية اليوم وعدد الاستثمارات المستقطبة اليها وانعكاساتها على التنيمة الاقتصادية والمحلية تشير إلى مستقبل مليئ بالإنجاز سيجعل من الاردن ركيزة اساسية ونقطة جذب استثماري لكافة الاستثمارات القادمة للمنطقة.

وأضاف السيد جويعد: يتطلع الأردنيون والأمل يحدوهم دوما بقياة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين الامير حسين بن عبدالله الثاني حفظه الله الى غد مشرق ومستقبل زاخر بالمزيد من الإنجازات تحت ظل الراية الهاشمية المظفرة التي جعلت الاردن على الدوام محط فخر واعتزاز وتقدير عالمي قل نظيره.