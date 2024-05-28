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الميثاق الوطني يهنىء الحسين إربد بفوزه التاريخي ببطولة الدوري الأردني

منذ 5 ساعات
الميثاق الوطني يهنىء الحسين إربد بفوزه التاريخي ببطولة الدوري الأردني

وطنا اليوم:زار أمين عام حزب الميثاق الوطني محمد حسين المومني، نادي الحسين إربد يوم أمس الاثنين، برفقة عدد من قيادات الحزب ومنتسبيه من محافظة إربد.
وقدم المومني التهنئة لإدارة نادي الحسين إربد والجهاز الفني واللاعبين ومؤازريهم بمناسبة فوزهم ببطولة الدوري الأردني لأندية المحترفين للمرة الأولى في تاريخهم.
وكان في استقبالهم رئيس النادي عامر أبو عبيد، وأعضاء مجلس الإدارة، وحشد غفير من جماهير الحسين ور بالأمين العام ومرافقيه، مثمنين هذه الزيارة الكريمة التي لها بالغ الاثر الايجابي الكبير باهتمام الميثاق الوطني بالرياضة بشكل عام وبكرة القدم بشكل خاص.
وفي نهاية الزيارة، تم التقاط الصور التذكارية مع الأمين العام ومرافقيه.
وبهذا الصدد، يتقدم حزب الميثاق الوطني من نادي الحسين إربد وكوادره ومشجعيه بأحر التهاني والتبريكات وأطيب الأمنيات بهذه المناسبة الطيبة، متمنين للنادي مزيداً من الإنجازات ومسيرة كروية حافلة بالانتصارات، وأن يستمروا بالتقدم من أجل رفعة الأردن الغالي في مجال كرة القدم تحت ظل الراية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأمين.


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