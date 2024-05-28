استشهاد جندي مصري ثان جراء الاشتباك في رفح

وطنا اليوم:استشهد جندي مصري ثانٍ جراء تبادل إطلاق النار مع قوات الاحتلال بالقرب من معبر رفح مع سيناء المصرية، أمس الاثنين، حسبما أفادت مصادر محلية

وأصيب إبراهيم إسلام عبدالرزاق، وهو حارس حدود من المشاة، بجروح خطيرة وتم نقله إلى المستشفى يوم الاثنين، ومن المقرر أن تقيم أسرته جنازته يوم الثلاثاء، بحسب وسائل إعلام.

وقال المتحدث العسكري المصري إن القوات المسلحة المصرية تجري تحقيقا بواسطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودي برفح مما أدى إلى استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين.