السقاف: الملك أرسى الأسس المتينة لدمج الأردن في الاقتصاد العالمي

وطنا اليوم:بحثت وزيرة الاستثمار خلود السقاف اليوم الثلاثاء، مع وفد رفيع المستوى من المدراء التنفيذيين لشركات أميركية عالمية يزورون المملكة حاليا، آفاق الاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة.

ويمثل الوفد الأميركي العديد من القطاعات الاستثمارية كقطاع الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعليم والتكنولوجيا والدفاع والتدريب، ويزور المملكة حاليا بالتنسيق مع مجلس الأعمال للتفاهم الدولي (BCIU) وتتضمن زيارة العديد من الوزارات ومؤسسات القطاعين العام الخاص الأردني لتعزيز سبل التواصل لجذب الاستثمارات الاميركية الى المملكة.

وبحسب بيان للوزارة، أكدت السقاف خلال اللقاء أهمية تعزيز العلاقات الاستثمارية والاقتصادية بين الاردن والولايات المتحدة في المراحل المقبلة، مشيرة الى اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية والتي أسهمت بزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، معتبره هذه الاتفاقية من أفضل الاتفاقيات نظراً لدورها في تشجيع المستثمرين لفتح استثمارات جديدة في الأردن.

وقالت، ان جلالة الملك عبدالله الثاني أرسى الأسس المتينة لدمج الأردن في الاقتصاد العالمي من خلال شبكة اتفاقيات تجارية مع تكتلات اقتصادية مختلفة وفرت للصادرات الأردنية منافذ جديدة لولوج أسواق غير تقليدية، حيث يعد الأردن من أكثر الدول العربية التي ترتبط باتفاقيات تجارية مع العالم، ما أوصل المنتجات المحلية المختلفة إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك حول العالم.

وبينت وزيرة الاستثمار ان الأردن أحرز خلال العامين الماضيين تقدماً في إصلاح أطره السياسية والإدارية والاقتصادية، مشيرة الى أهم الإصلاحات التي قامت بها الحكومة الأردنية لتعزيز البيئة الاستثمارية والتي تتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033، كإقرار قانوني البيئة الاستثمارية ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة الى إطلاق استراتيجية ترويج الاستثمار والتي تضمنت استهداف العديد من الدول بهدف جذب الاستثمارات منها واهمها السوق الاميركي.

وتطرقت السقاف الى مؤشرات الاقتصاد الوطني والتي شهدت تحسنا خلال العام الماضي ضمن مسارات عديدة، كتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرضية، وتسجيل معدلات تضخم هي الاقل مقارنة مع دول المنطقة وبقية دول العالم، وتوفر احتياطيات مريحة من العملات الاجنبية، مشيرة الى التصنيف الأخير لوكالة (موديز) والذي رفع التصنيف الائتماني للأردن من (B1 الى BA3) مع نظرة مستقبلية مستقرة، الامر الذي سيساهم في تعزيز ودعم مكانة الأردن كوجهة جاذبة وآمنة للاستثمارات.

وخلال استعراضها لأهم المزايا التي اقرها قانون البيئة الاستثمارية والفرص الاستثمارية التي أطلقتها الوزارة عبر منصة استثمر في الأردن (invest.jo)، وجهت السقاف دعوة لرجال الاعمال للاستثمار في الأردن، ان أبواب الأردن مفتوحة للاستثمار مع تقديم الرعاية اللاحقة لاستثماراتهم لضمان نجاحها.

بدورهم أشاد أعضاء الوفد بالبيئة المستقرة والآمنة للمملكة، والإصلاحات التي أجريت لتحسين بيئة الاعمال ودورها في التنمية الاقتصادية، وأنهم سيعملون على تسويق البيئة الاستثمارية للأردن في قطاع الشركات الأميركية.

يذكر أن مجلس الأعمال من أجل التفاهم الدولي (BCIU) هو منظمة غير حزبية مقرها الولايات المتحدة الأميركية، تضم 200 شركة من الشركات الأميركية الكبرى، وتعمل على توسيع التجارة الدولية وتقديم خدمات أساسية لتمكين الشركات من متابعة فرص النمو العالمية، إضافة إلى إشراك الشركات متعددة الجنسيات في تعزيز التجارة والاستثمار الدوليين، وتقوم بذلك من خلال مساعدة الشركات على الانخراط دوليا وتيسير العلاقات المفيدة المتبادلة بين رجال الأعمال والقادة الحكوميين في جميع أنحاء العالم.