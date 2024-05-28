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سلمان الحنيفات.. مبارك الماجستير

منذ 5 ساعات
سلمان الحنيفات.. مبارك الماجستير

وطنا اليوم:نوقشت اليوم في رحاب جامعة الشرق رسالة الماجستير للباحث سلمان الحنيفات والموسومة “درجة تطبيق قانون الجرائم الالكترونية لدى الاعلاميين والصحفيين الاردنيين وانعكاساته على حرية التعبير “دراسة ميدانية” بتقدير امتياز وبهذا اكون قد انهيت متطلبات الحصول على درجة الماجستير في الصحافة والاعلام
حيث جاءت اللجنة مكونة من الاستاذ الدكتور ابراهيم ابو عرقوب مناقشاً خارجياً من الجامعة الاردنية ورئيس الجلسة الاستاذ الدكتور عزت حجاب والدكتور ة ليلى جرار ممتحناً داخلياً ومشرف الرسالة البروفسور كامل خورشيد .
وقد اشادت لجنة المناقشة بنتائج الدراسة لما لها من اهمية وتعميمها على مجتمع الدراسة والاخذ بالتوصيات من قبل الجهات المعنية.
نسأل الله لكم التوفيق وعقبال الدكتوراة


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