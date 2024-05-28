استقالة خمسة اعضاء من بلدية الفحيص احتجاجا على آلية عمل الرئيس

وطنا اليوم:استقال خمسة اعضاء من مجلس بلدية الفحيص، على اثر قيام رئيس البلدية منفردا بمنح ‏إذن لشركة مصانع الاسمنت الاردنية، بالتنازل عن 320 دونم وبقيمة 31 مليون دينار ‏لمجموعة من البنوك الاردنية، على خلفية قضايا مالية.‏

ووفق مصادر فان الاستقالة جاءت بسبب اتخاذ رئيس البلدية ‏القرار منفردا دون الرجوع لاعضاء مجلس البلدية.‏

واكدت المصادر انه رغم ان رئيس البلدية لم يخالف القوانين النافذة الا انه كان يتوجب ‏عليه، اخذ راي الاعضاء واستشارة الخبراء لان قضية مصانع الاسمنت قضية وطنية وتهم ‏اهالي الفحيص كافة، موضحين انه كان بامكان رئيس البلدية تأجيل طرح القضية، حتى ‏تتضح الرؤيا، بهدف ايجاد أي تسويات جديدة في هذا الموضوع.‏

وكانت شركة ‏مصانع الأسمنت الاردنية فد نقلت ملكيه جزء من أراضيها في منطقة الفحيص إلى كبار ‏الدائنين‎ .‎

وقالت الشركة في أفصاح لها ان عدد الأراضي التي تم نقلها 31 قطعه وبمساحة تبلغ 320 ‏دونم وبقيمة أجماليه تصل الى 31 مليون دينار‎.‎

واوضحت الشركة انه وبناء على ذلك فقد تم أبراء ذمة الشركة من كافة الذمم والألتزامات ‏الماليه لكل من بنك الإسكان والبنك العربي وبنك الموسسه المصرفيه وكابيتال بنك ‏والبنك الأردني الكويتي.‏