بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

استقالة خمسة اعضاء من بلدية الفحيص احتجاجا على آلية عمل الرئيس

منذ 5 ساعات
استقالة خمسة اعضاء من بلدية الفحيص احتجاجا على آلية عمل الرئيس

وطنا اليوم:استقال خمسة اعضاء من مجلس بلدية الفحيص، على اثر قيام رئيس البلدية منفردا بمنح ‏إذن لشركة مصانع الاسمنت الاردنية، بالتنازل عن 320 دونم وبقيمة 31 مليون دينار ‏لمجموعة من البنوك الاردنية، على خلفية قضايا مالية.‏
ووفق مصادر فان الاستقالة جاءت بسبب اتخاذ رئيس البلدية ‏القرار منفردا دون الرجوع لاعضاء مجلس البلدية.‏
واكدت المصادر انه رغم ان رئيس البلدية لم يخالف القوانين النافذة الا انه كان يتوجب ‏عليه، اخذ راي الاعضاء واستشارة الخبراء لان قضية مصانع الاسمنت قضية وطنية وتهم ‏اهالي الفحيص كافة، موضحين انه كان بامكان رئيس البلدية تأجيل طرح القضية، حتى ‏تتضح الرؤيا، بهدف ايجاد أي تسويات جديدة في هذا الموضوع.‏
وكانت شركة ‏مصانع الأسمنت الاردنية فد نقلت ملكيه جزء من أراضيها في منطقة الفحيص إلى كبار ‏الدائنين‎ .‎
وقالت الشركة في أفصاح لها ان عدد الأراضي التي تم نقلها 31 قطعه وبمساحة تبلغ 320 ‏دونم وبقيمة أجماليه تصل الى 31 مليون دينار‎.‎
واوضحت الشركة انه وبناء على ذلك فقد تم أبراء ذمة الشركة من كافة الذمم والألتزامات ‏الماليه لكل من بنك الإسكان والبنك العربي وبنك الموسسه المصرفيه وكابيتال بنك ‏والبنك الأردني الكويتي.‏


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:22

هرج ومرج في البرلمان الفرنسي.. ونائب يرفع علم فلسطين

20:11

ستسمعون مني الحقيقة.. سرايا القدس تبث رسالة أسير إسرائيلي للمتظاهرين

20:05

قرار بالحجز التحفظي على املاك كبرى شركات الأستثمارات السياحية ‏

19:43

وزير الخارجية ينقل تعازي الملك إلى رئيس وشعب البرازيل بضحايا الفيضانات

19:33

ضبط مركبة تعمد سائقها القيادة بصورة متهورة واستعراضية في عمان

19:29

نخبة من كبار متقاعدي الجيش والأمن الى عزم

19:23

التربية تحدد موعد إنهاء تكليف معلمي الإضافي

19:16

الميثاق يعقد اجتماعه الدوري ال60 ويشيد بمضامين مقابلة سمو ولي العهد

19:14

عاصفة غبارية في الرويشد.. والأرصاد تدعو إلى الحيطة والحذر

19:07

الخريشة يدعو أبناء المخيمات للانخراط في العملية السياسية

18:38

نخبة من كبار متقاعدي الجيش والأمن الى عزم 

18:35

العين الهندي يلتقي المستشار حمد المطروشي القائم بأعمال سفارة الإمارات بالأردن

وفيات
وفيات الثلاثاء 28-5-2024وفيات الاثنين 27-5-2024وفيات الأحد 26-5-2024وفيات الجمعة 24-5-2024وفيات الخميس 23-5-2024