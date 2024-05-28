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وزيرة النقل تلتقي ممثلين عن قطاعي التأجير السياحي والتاكسي

منذ 29 ثانية
وزيرة النقل تلتقي ممثلين عن قطاعي التأجير السياحي والتاكسي

وطنا اليوم:التقت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني اليوم الثلاثاء في اجتماعين منفصلين ممثلين عن أصحاب مكاتب التأجير السياحي وأصحاب مكاتب التاكسي في مقر الوزارة بعمان .
واستمعت التهتموني بحضور مدير عام هيئة تنظيم النقل البري بالوكالة محمد القريوتي الى مطالب القطاعين حيث قدم ممثلو القطاعين عرضا تفصيلا عن واقع حال القطاعين والمشكلات التي تواجههما.
وأكدت الوزير التهتموني بدورها النظر بجدية بمطالب القطاعين كافة والعمل على حل الممكن منها مشيرة الى ان الوزارة والهيئة تقدمان كل أنواع الدعم لقطاع التاكسي والتأجير السياحي وقطاع النقل البري عموما في سبيل تقديم الخدمة المثلى للمواطنين وتعزيز عمل المشغلين.


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