الهندسة والتكنولوجيا في فيلادلفيا تنظم يومها الهندسي السابع عشر

وطنا اليوم:تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبدالله الجراح رئيس جامعة فيلادلفيا نظمت كلية الهندسة والتكنولوجيا يومها العلمي الهندسي السابع عشر بعنوان السيارات الهجينة والكهربائية بالتعاون مع نقابة المهندسين الأردنيين وغرفة صناعة عمان في الأردن وبعض الشركات الداعمة مثل (شركة القدرة لتجارة السيارات وكلاء سيارات ( GAC وأكأديميه الرواد للتدريب وأكاديمية فولت للتدريب وذلك يوم الأثنين الموافق 20/5/2024.

و من الجدير ذكره بأن هذا النشاط العلمي بات من الفعاليات السنوية الذي تحرص كلية الهندسة القيام به ايماناً منها بأهمية اللقاءات العلمية المتخصصة التي تخلق جواً علمياً يساعد على تفاعل أعضاء هيئة التدريس في الكلية مع الباحثين والمتخصصين في حقل العمل لتبادل التجارب والافكار العلمية التطبيقية على أمل أن تعكس بصورة ايجابية على الطلبة من خلال تطوير الخطة الدراسية وتفعيل مفاهيم التصميم والتنفيذ وكذلك اجراء المشاريع الهندسية التطبيقية ذات البعد الهندسي والقيمة المضافة. هذه المشاريع ستسهم في تخريج كوادر هندسية ذات مهارات تؤهلهم للانخراط في حقل العمل والقيام بدور فعال في دفع عجلة التقدم الصناعي والخدمي ودعم الاقتصاد الوطني.

حيث قدم المشاركون أحدث ما لديهم من تكنولوجيا السيارات ومواصفاتها وأهميتها في توفير الطاقة والتعرف على الأجهزة المتخصصة في فحص هذا النوع من السيارات.

إضافة إلى ذلك تم تنظيم معرض لمشاريع التخرج التي فازت في مسابقة مشاريع التخرج في الكلية لهذا العام.

وفي الختام تقدم عميد الكلية الأستاذ الدكتور محمد بني يونس بالشكر والعرفان للمتحدثين و للضيوف الكرام لتلبية دعوة الجامعة وخص بالشكر نقابة المهندسين الأردنيين لمشاركتها في تنظيم ودعم فعاليات كلية الهندسة. و شكر اللجنة المنظمة على جهودها ومثابرتها لإظهار هذا الحدث العلمي بهذا المستوى الجيد والدقيق من التنظيم