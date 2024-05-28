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الطاقة والمعادن : لن يتم تعديل على تعرفة الشحن المركبات الكهربائية

منذ 41 ثانية
الطاقة والمعادن : لن يتم تعديل على تعرفة الشحن المركبات الكهربائية

وطنا اليوم:استضاف منتدى التواصل الحكومي اليوم الثلاثاء رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة للحديث حول:”طاقة متجددة.. شبكة ذكية.. تنقل أخضر”.
وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن – المهندس زياد السعايدة إن الهيئة تعمل على تحديث الشبكة الكهربائية، لتصبح شبكة ذكية.
وبين أن 40% من العدادت تعتبر عدادات ذكية، ومع نهاية عام 2025 سيتم تبديل كافة العدادات التقليدية، مشيرا إلى أنه جرى استبدال كافة عدادات مدينة مادبا، والطفيلة والسلط، بعدادات ذكية.
وأشار إلى أنه لا يوجد أي تعرفة جديدة على الكهرباء.
وأكد أن الهيئة تعمل على الإستثمار في الطاقة المتجددة في كافة مناطق المملكة.
وأوضح أن الطاقة المتجددة تشكل 29% في الأردن ويجري العمل للوصول إلى 50% مع نهاية عام 2023.
وتابع:”نسبة شراء الطاقة وصلت إلى 71% مقارنة بـ 90% قبل سنوات، بفضل الاعتماد على الطاقة المتجددة.

المركبات الكهربائية
وأفاد خلال حديثه أنه سيتم منح عمولة محفزة للاستثمار في شحن المركبات الكهربائية، وخاصة ذات تقنية الشحن السريع.
وقال السعايدة إنه تم اصدار 370 تصريح لمحطات شحن المركبات الكهربائية، وأكثر من 3 آلاف موافقة لتركيب عدادات المنازل لشحن المركبات.
وذكر أن تم إيقاف منح ترخيص عدادات المنازل لشحن المركبات، لغايات التنظيم والتسهيل على المواطنين، وحفاظا على أرواحهم.
ونوه إلى أن إيقاف تراخيص عدادات المنازل لشحن المركبات الكهربائية جاء فقط “للعمارات” لغايات التنظيم، وما زالت التراخيص مستمرة للمنازل المستقلة.
وأكد أنه لن يكون هناك مخالفات لمن يربط شحن مركبته على عداد المنزل غير المخصص.

غاز الأردن اكبر الفرص
وأكد السعايدة خلال حديث على أن غاز الأردن يعد أكبر فرصة استثمارية في قطاع الطاقة، كما يتم العمل على موضوع المشتقات النفطية، بحيث يكون هناك سقوف سعرية محددة.
وأشار إلى أنه جاري العمل على إصدار نظام خاص للطاقة المتجددة، من خلال بند خاص لتخزين الطاقة المتجددة.
وأضاف:”سيتم اتخاذ قرارت لتطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن على قطاعات جديدة في الربع الأخير من عام 2024″.


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