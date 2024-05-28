عمان الأهلية تختتم مشاركتها ببرنامج إعداد قادة التنمية المستدامة

وطنا اليوم:اختتمت جامعة عمان الأهلية مشاركتها في فعاليات البرنامج التدريبي “إعداد قادة التنمية المستدامة” في نسخته الرابعة، والذي نظمه اتحاد الجامعات العربية ومعهد إعداد القادة في جمهورية مصر العربية، باستضافة من الجامعة الألمانية الأردنية خلال الفترة 21- 2024/5/23.

وأقيم حفل افتتاح البرنامج التدريبي تحت رعاية معالي الدكتور عزمي محافظة، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي في المملكة الأردنية الهاشمية، ومعالي الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمصر،وبحضور الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية والدكتور علاء الدين الحلحولي رئيس الجامعة الألمانية الأردنية والدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة في جمهورية مصر العربية، الى جانب حضور نائب عميد شؤون الطلبة في جامعة عمان الأهلية الدكتورة نور الدباس.

ومثّل جامعة عمان الاهلية في النسخة الرابعة من برنامج إعداد قادة التنمية المستدامة كلا من: الطالبة ملاك أنور الحياري من كلية الآداب والعلوم، الطالبة لين أشرف ياسين من كلية تقنية المعلومات، الطالبة ملك نضال الحوراني من كلية الصيدلة والطالب معاذ وائل العلوان من كلية الأعمال.

واشتمل البرنامج على عدة جلسات اختتمت بعقد ورشة عمل حول الاستدامة وأهدافها وأبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، بالإضافة إلى طرح مشكلات عملية على الطلبة المشاركين حلّها باستخدام مبادئ وأهداف التنمية المستدامة، وتوضيح مفهوم الاستدامة بأنها تُعنى بالحفاظ على تطوير الحلول دون المساس بقدرات الأجيال المقبلة.

وفي ختام البرنامج أشاد الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي المصري للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، بالتعاون البناء مع اتحاد الجامعات العربية في تأهيل وإعداد الشباب العربي، مثمناً التزام الطلاب المتميز خلال البرنامج وأفكارهم المبتكرة التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.