عمان الأهلية تستقبل خرّيجها محمد زعترة الحاصل على وسام جلالة الملك للتميز

وطنا اليوم:استقبل رئيس جامعة عمان الأهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان، السيد محمد أمين زعترة المدير التنفيذي لشركة وجيز بمناسبة حصوله على وسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الثالثة والذي انعم به جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم خلال احتفالات المملكة بعيد الاستقلال يوم السبت الموافق 25-5-2024، وذلك تقديرا لتأسيسه تطبيق “وجيز” الذي جذب المستثمرين الدوليين، ويوفر ملخصات لكتب مسموعة ومقروءة وتسجيلات صوتية من الشعر العربي والمسرحيات. من الجدير بالذكر أن زعترة خريج تخصص الأعمال والتجارة الالكترونية وقد أشرف على مشروع تخرّجه ” الذي وصل اليوم للعالمية ” نائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أنس السعود.

وخلال اللقاء، أشاد حمدان بجهود السيد زعترة وشركة وجيز في تعزيز المحتوى المسموع باللغة العربية، مؤكدًا أن هذا التكريم الملكي يعكس التقدير العميق من جلالة الملك للإبتكار والتعليم الإلكتروني.

وأضاف قائلاً: “لا تكريم بعد تكريم جلالة الملك”، ولكن نستقبلك اليوم بكل معاني الفخر كخريج استطاع شقّ طريقه وتحقيق إنجازات نوعية على المستوى المحلي والاقليمي.

وحضر حفل الاستقبال نائب الرئيس لشؤون العلاقات الدولية والجودة الأستاذ الدكتور أنس السعود وعميد شؤون الطلبة الدكتور مصطفى العطيات والمهندس أحمد الحوراني مدير وحدة التسويق والاتصال.

من جانبه، عبّر زعترة عن شكره وامتنانه لهذه اللفتة الكريمة من الجامعة، مشيرًا إلى أن الحصول على هذا الوسام الملكي هو حافز كبير لمواصلة العمل الجاد والابتكار في مجال المحتوى المسموع، مستذكراً الدعم الكبير الذي حظي به خلال دراسته في الجامعة.

كما أكد على أهمية التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والشركات التقنية في بناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة.