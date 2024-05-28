بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

تخصص التربية الرياضية بجامعة البترا ينظم فعالية يلا نشوت

منذ ساعة واحدة
تخصص التربية الرياضية بجامعة البترا ينظم فعالية يلا نشوت

وطنا اليوم:أطلق تخصص التربية الرياضية في جامعة البترا مبادرة للتعريف بالتخصص تحت عنوان: “يلا نشوت الكرة”، برعاية عميد كلية الآداب والعلوم الأستاذ الدكتور محمود السلمان، بحضور رئيس قسم العلوم التربوية الدكتور هشام العميان.
هدفت المبادرة إلى تعريف طلبة الجامعة بتخصص التربية الرياضية، وتسليط الضوء على أهمية ممارسة الرياضة في تعزيز الصحة الجسدية والنفسية.
تضمنت المبادرة أنشطة رياضية، وورشًا تفاعلية تتيح للطلبة التعرف لأساسيات الرياضة وفوائدها الصحية والاجتماعية.
وتضمنت فعاليات المبادرة عروضًا توضيحية حول دمج الرياضة بالحياة اليومية، وأثرها في تحسين الأداء الأكاديمي وتعزيز الروح الجماعية بين الطلبة.
وأشار القائمون على المبادرة إلى أن الفعالية تسعى إلى خلق بيئة تعليمية شاملة تشجع على تنمية المهارات الحياتية للطلبة إلى جانب التفوق الأكاديمي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:02

إرادة ملكية بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة قناة المملكة

12:46

عمان الأهلية تختتم مشاركتها ببرنامج إعداد قادة التنمية المستدامة

12:43

عمان الأهلية تستقبل خرّيجها محمد زعترة الحاصل على وسام جلالة الملك للتميز

12:25

رحيل كابتن أفلام الأكشن في لبنان فؤاد شرف الدين

11:54

دبابات الاحتلال تتقدم لوسط مدينة رفح ومليون نازح يبحثون مجددا عن الأمان

11:37

البنك الدولي يشيد بتقدم الأردن بمشروع تعزيز إدارة الإصلاح

11:28

استقرار أسعار الذهب في السوق المحلي

11:25

رئيس جمهورية التشيك يزور مستشفيات البشير

11:23

أمنية تطلق حملة تفاعلية لتثقيف 7000 طالب وطالبة حول تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوت والجيل الخامس

11:00

الأردن يسير 40 شاحنة غذائية لأهلنا في غزة

10:52

خرفان: سمو ولي العهد يتمتع بنظرة ثاقبة ورؤية حكيمة نقلت الى العالم مواقف الأردن الثابتة والمشرفة

10:47

الأونروا: نحو مليون فلسطيني نزحوا من رفح

وفيات
وفيات الثلاثاء 28-5-2024وفيات الاثنين 27-5-2024وفيات الأحد 26-5-2024وفيات الجمعة 24-5-2024وفيات الخميس 23-5-2024