تخصص التربية الرياضية بجامعة البترا ينظم فعالية يلا نشوت

وطنا اليوم:أطلق تخصص التربية الرياضية في جامعة البترا مبادرة للتعريف بالتخصص تحت عنوان: “يلا نشوت الكرة”، برعاية عميد كلية الآداب والعلوم الأستاذ الدكتور محمود السلمان، بحضور رئيس قسم العلوم التربوية الدكتور هشام العميان.

هدفت المبادرة إلى تعريف طلبة الجامعة بتخصص التربية الرياضية، وتسليط الضوء على أهمية ممارسة الرياضة في تعزيز الصحة الجسدية والنفسية.

تضمنت المبادرة أنشطة رياضية، وورشًا تفاعلية تتيح للطلبة التعرف لأساسيات الرياضة وفوائدها الصحية والاجتماعية.

وتضمنت فعاليات المبادرة عروضًا توضيحية حول دمج الرياضة بالحياة اليومية، وأثرها في تحسين الأداء الأكاديمي وتعزيز الروح الجماعية بين الطلبة.

وأشار القائمون على المبادرة إلى أن الفعالية تسعى إلى خلق بيئة تعليمية شاملة تشجع على تنمية المهارات الحياتية للطلبة إلى جانب التفوق الأكاديمي.