بنك ABC في الأردن يدعم طرود الخير بالتنسيق مع تكية أم علي

وطنا اليوم:في إطار استمرار نهج بنك ABC في الأردن للتغلب على تحديات الفقر الغذائي وصولاً لأردن خالٍ من الجوع، فقد واصل البنك تقديم الدعم لتكية أم علي من خلال دعم برنامج الطرود الغذائية، وتوفير الدعم الغذائي للأسر الأكثر فقراً والأشد حاجة والتي تقع تحت خط الفقر في الأردن. ويتضمن الدعم التبرّع ب 55 طرد غذائي لضمان العيش الكريم للأسر المحتاجة ومكافحة الفقر والجوع من خلال إيصال الطرود الغذائية لها في جميع أنحاء المملكة.

وقد أشاد سعادة السيد جورج فرح صوفيا / المدير العام لبنك ABC في الأردن بالجهود التي تبذلها مثل هذه الجمعيات والقائمين عليها، وقد أكد سعادته على أن مكافحة الفقر والجوع تعتبر من أولويات البنك، والذي يعد قاعدة سلم الأولويات للعيش الكريم، إضافة إلى أنه يتطلب اهتماماً فورياً وجهوداً حثيثة للتخفيف من هذا التحدي الإنساني الخطير.

وفيما يتعلق بهذا الأمر، قدم السيد سامر بلقر / المدير العام لتكية أم علي شكره لبنك ABC على دعمه المتواصل لأسر تكية أم علي العفيفة في جميع مناطق المملكة، وعلى جهودهم في توفير سبل العيش الكريم لهذه الأسر. كما أشاد بالدور الفعّال الذي يقوم به شركاء تكية أم علي في دعم البرامج الاجتماعية التي تسهم في حل مشكلة الجوع والعمل على القضاء عليها.

واستمرارًا لدوره الفعّال ودعمه للعمل التطوعي والخيري في مختلف أنحاء المملكة، فقد شارك عدد من موظفي البنك بتعبئة وتجهيز طرود الخير الغذائية والتي تم توزيعها على الأسر المحتاجة والعفيفة في مختلف أنحاء المملكة وذلك بالتنسيق مع تكية أم علي.

وتجدر الإشارة إلى أن تكية أم علي تقوم حالياً بتوفير الدعم الغذائي الصحي والمستدام لـ20,000 أسرة محتاجة تعيش تحت خط الفقر الغذائي في كافة محافظات المملكة، من خلال إيصال طرود غذائية شهرية وعلى مدار العام لهذه الأسر، حيث يحتوي كل طرد غذائي على 22مادة غذائية تفي باحتياجات الأسرة الغذائية على مدار الشهر.

ومن الجدير ذكره أن بنك ABC في الأردن هو إحدى شركات مجموعة بنك ABC التي تتخذ من البحرين مقراً رئيسياً لأعمالها والمنتشرة فروعها في خمس قارات حول العالم. ويُعد بنك ABC من البنوك الرائدة في المجال المصرفي في المنطقة، ويقدم لعملائه مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية والتي تشمل الخدمات المصرفية الشاملة وتمويل التجارة وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل وترتيب القروض المجمّعة ومنتجات الخزينة والمنتجات المصرفية الإسلامية. كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من خلال شبكة البنوك التابعة له في الأردن ومصر وتونس والجزائر، ومن خلال بنك “إلى” الرقمي في البحرين والأردن.