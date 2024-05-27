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جامعة البترا تمنح الباحثة منار حداد درجة الماجستير في الإعلام

منذ ساعتين
جامعة البترا تمنح الباحثة منار حداد درجة الماجستير في الإعلام

وطنا اليوم:منحت جامعة البترا الباحثة منار حداد درجة الماجستير في الإعلام، بعد مناقشة رسالة ماجستير بعنوان ” اتجاهات الإعلاميين نحو توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في محطات التلفزة الأردنية”.

تكونت لجنة المناقشة من الدكتور إبراهيم الخصاونة مشرفاً ورئيساً، والأستاذ الدكتور علي نجادات مناقشا داخلياً، والدكتور محمد بني دومي مناقشاً داخلياً، والدكتور محمود الرجبي مناقشاً خارجياً.

وهدفت حداد إلى التعرف على اتجاهات الإعلاميين تجاه موضوع “توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في محطات التلفزة الأردنية”، وذلك من خلال جمع أراء عينة من العاملين في عدد من محطات التلفزة الأردنية وهي التلفزيون الأردني وقناة رؤيا وقناة الحقيقة وقناة المملكة.

وتوصلت الباحثة حداد إلى عدة نتائج، من أهمها أنّ توقع العاملين في قطاع التلفزة جاء متوسطًا فيما يتعلق بالأداء المتوقع من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في محطات التلفزة الأردنية، وكذلك الفائدة المتوقعة من توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات عمل المؤسسة الإعلامية.

وأشارت آراء العاملين في محطات التلفزة الأردنية إلى أن أبرز الفوائد المتوقعة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في ترجمة النصوص أو اللغات بشكل آلي خلال البث المباشر.


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