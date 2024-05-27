الشمالي: المواصفة الجديدة لاستيراد السيارات الكهربائية قد تُسبب ارتفاع أسعار بعض أصنافها

وطنا اليوم:أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، أن المواصفة الجديدة التي أقرتها الحكومة فيما يتعلق باستيراد السيارات الكهربائية قد تؤدي إلى ارتفاع طفيف في أسعار بعض أصناف السيارات الكهربائية في المملكة.

وقال ، إن المواصفة الجديدة تعتبر عالية، وهناك بعض أنواع السيارات التي تدخل إلى المملكة تكون ضمن المواصفة الأردنية والبعض الآخر لا.

وأضاف: أن الذي يُهمنا في أن يكون في السوق منافسة أكثر حتى يتسنى للمواطن الحصول على أسعار تفضيلية أكثر.

وبين أن المواصفة الجديدة هي منظومة كاملة تنطبق على السيارة نفسها، سواء على البطارية والبريكات ونظام السلامة ومدى توفيرها للكهرباء والمسافة التي تقطعها في كل شحنة لبطاريتها وليس فقط شاحن السيارة.

وأضاف الشمالي أن الهدف من المواصفات والتعليمات الجديدة، تنظيم عملية دخول السيارات الكهربائية إلى الأردن وحماية المستهلك الأردني، مؤكدا أن 70% من السيارات التي دخلت إلى المملكة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي كانت كهربائية .

وأشار إلى أنه لغاية قبل صدور هذه التعليمات كانت السيارات الكهربائية تدخل إلى السوق الأردني دون أية مواصفات، وبالتالي كان لابد من تنظيم هذه العملية حماية للمواطن.

وشدد الشمالي على أن التعليمات الجديدة تشترط على كل شخص يستورد سيارة كهربائية إلى الأردن، تقديم طلب لدى مؤسسة المواصفات والمقاييس مرفق معه شهادة المطابقة للحصول على الموافقة الرسمية لدخول السيارة، مشيرا إلى أن هذه الشهادة تعتبر مواصفة أوروبية عالمية توضح بأن السيارة تتمتع بحالة ممتازة.

وكشف الشمالي عن توجه الحكومة من خلال وزارة الطاقة والثروة المعدنية في افتتاح المزيد من محطات الشحن للسيارات الكهربائية .