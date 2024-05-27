إصابة مستوطن بانفجار حافلة في تل أبيب

وطنا اليوم:ذكرت هيئة البث العبرية، صباح الاثنين، أنه أصيب مستوطن (60 عاما) بانفجار حافلة في منطقة حولون بتل أبيب.

وأضافت أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار كان ناتجًا عن عبوة ناسفة تم زرعها مسبقا.

والأحد، أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة حماس، أنها تقصف “تل أبيب” برشقة صاروخية كبيرة ردًا على مجازر الاحتلال بحق المدنيين.

ودوت صفارات الإنذار في كفار سابا وهرتسليا ورعنانا شمال تل أبيب لأول مرة منذ عدة أشهر، حيث انطلقت صفارات الإنذار في مناطق تبعد 120 كم عن رفح.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراضه لعشرة صواريخ على الأقل، فيما ذكرت القناة 12 العبرية أن وابل الصواريخ الكبير على تل أبيب أُطلِق من رفح جنوب القطاع.

وأشار الإعلام العبري إلى إصابة مستوطن جراء سقوط صاروخ على مركبة في هرتسليا قرب تل أبيب