عاجل الجمعية الفلكية الأردنية: عيد الأضحى يوم الأحد 16 حزيران فلكياً

وطنا اليوم_أكدت الجمعية الفلكية الأردنية، أن المعطيات الفلكية لشهر ذي الحجة 1455 تشير أن الاقتران المركزي أو تولد الهلال سيحدث يوم الخميس 6 حزيران 2024 الساعة 3:39 بعد الظهر حسب توقيت المملكة الأردنية الهاشمية، وعند غروب الشمس يكون عمر الهلال 4 ساعات ودقيقة، ويمكث الهلال فوق الأفق بعد غروب الشمس 19 دقيقة، ويكون ارتفاع الهلال لحظة غروب الشمس درجتين ونصف تقريبا، والبعد الزاوي بين القمر والشمس حوالي 4 درجات و 19 دقيقة ، ونسبة إضاءة القمر 0.1% ، و الزاوية السمتية 300 درجة وفق رئيس الجمعية عمار السكجي.

وأضاف أن هذه المعطيات تشير أن رؤية الهلال غير ممكنة ومتعذرة في الأردن والدول العربية مساء الخميس، حسب قواعد البيانات المدونة في المشروع الإسلامي لرصد الاهلة.

ونوه أنه بحسب معايير احتمال رؤية الاهلة المعتمدة وأهمها معيار عودة، تكون غرة شهر ذي الحجة رصديا يوم السبت 8 حزيران 2024. أما التقاويم التي تعتمد على الاقتران المركزي وغروب القمر بعد الشمس مثل تقويم أم القرى فيكون غرة شهر ذي الحجة يوم الجمعة 7 حزيران 2024.”

وتبع ” وبذلك يكون موعد عيد الأضحى يوم الأحد 16 حزيران حسب التقاويم التي تتبع الحسابات الفلكية لتولد الهلال وغروبه بعد غروب الشمس مثل تقويم أم القرى، أما التقاويم التي تعتمد على حساب معايير احتمالات الرؤية الرصدية فيكون عيد الأضحى يوم الاثنين 17 حزيران 2024 . “