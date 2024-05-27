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إعلام عبري: وفد إسرائيلي يتجه لواشنطن لتحريك صفقة السلاح المجمدة

27 مايو 2024
إعلام عبري: وفد إسرائيلي يتجه لواشنطن لتحريك صفقة السلاح المجمدة

قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، فجر الاثنين، نقلا عن مصادر مطلعة، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول عرقلة صفقة تبادل الأسرى حتى قبل أن تنضج.

وبحسب الصحيفة: إذا تلقى مجلس الحرب عرضا لصفقة تبادل أسرى فسيكون نتنياهو ضمن الأقلية.

 

 

وقالت المصادر إن العرض الوحيد لصفقة التبادل الآن هو صفقة شاملة لإعادة الأسرى جميعا.

 

ووفق المصادر ذاتها، فإن وفدا إسرائيليا يرأسه المدير العام لوزارة الدفاع سيزور واشنطن لتحريك صفقة السلاح المجمدة.

 

وأكدت أن الوفد الأمني الإسرائيلي سيعمل على إبرام صفقات سلاح إضافية، تحتاجها “إسرائيل”.


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