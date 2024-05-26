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البحث الجنائي: نتعاون الانتربول للتعامل مع الجرائم الإلكترونية المرتكبة من الخارج

26 مايو 2024
البحث الجنائي: نتعاون الانتربول للتعامل مع الجرائم الإلكترونية المرتكبة من الخارج

وطنا اليوم:قال مدير إدارات البحث الجنائي العميد حيدر الشبول، إن قياس أثر الجرائم الإلكترونية يشير إلى تطورها بتطور التكنولوجيا.
وأضاف الشبول خلال عرضه لدراسة حول أثر التطبيق العملي لقانون الجرائم الإلكترونية، أن إنفاذ القانون أسهم في خفض نسب الجرائم الإلكترونية.
وأشار إلى وجود تعاون مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول”، في التعامل مع الجرائم الإلكترونية المرتكبة من الخارج.
جاء ذلك خلال لقاء اللجنة القانونية في مجلس الأعيان برئاسة العين أحمد طبيشات، الأحد، مع مدراء إدارات البحث الجنائي العميد حيدر الشبول، والسير العميد فراس الرشيد، ومكافحة المخدرات العقيد حسان القضاة.
وتحدث العين طبيشات في بداية اللقاء، الذي جرى بدار المجلس، عن أهمية القوانين حماية للحقوق، مؤكدًا أن تحقيق سيادة القانون يأتي حفظاً للأمن المجتمعي.


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