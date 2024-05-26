الطراونة يدعو الحكومة لإجراءات لمواجهة انفلونزا الطيور

وطنا اليوم:دعا الدكتور محمد حسن الطراونة استشاري الأمراض الصدرية وخبير العدوى لتنفسية، إلى إجراءات استباقية لمواجهة الأوبئة المنتشرة، مثل فايروس انفلونزا الطيور المنتشر في عدة دول حول العالم.

وقال الطراونة في تصريح، إن الأمن الوبائي يوازي الأمن الغذائي، وأن احتمالية حدوث وباء واردة جدا في أي لحظة، مضيفاً أن لدينا تجربة سابقة اثناء حدوث جائحة كورونا، وتبين أن الاستعداد المبكر يحمي من المضاعفات او حدوث تفاقم للموضوع .

وبيّن أن الأمراض التنفسية تنتقل عادة عبر الحيوانات المريضة إلى الانسان، منوهاً إلى ضرورة وجود دور لوزارة الزراعة للتعامل مع مثل هذه الأمور.

وأشار إلى أن نقاط مهمة يجب العمل بها عند انتشار الأمراض التي تتسم بسرعة الانتشار، هي تحديد موقع ظهور المرض أو الوباء ومحاصرته، وتشكيل فريق مشترك بين الوزارات للعمل بشكل منظم مع هذا الحالات.

وتطرق إلى أن اعراض الأمراض الفيروسية تتشابه في ما بينها، مثل السعال والعطاس والزكام، وارتفاع بدرجة حرارة الجسم، والآلام في الحلق.

واستطرد أن الشعب الأردني أصبح لديه تخوف عند سماع ظهور أحد الأوبئة، بسبب تجربته السابقة في جائحة كورونا.

ولفت إلى أهمية دور المركز الوطني لمكافحة الأوبئة الذي أنشئ بإرادة ملكية ومنذ عام 2021، موضحاً ان المركز لا يقوم بدوره بشكل فاعل، مبيناً سبب ذلك بتعدد المرجعيات في اتخاذ القرار الصحي، وأن هذا الأمر يشتت الجهود المبذولة