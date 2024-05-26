مصرع جندي صهيوني أصيب في بيت حانون

وطنا اليوم:لقي الجندي الصهيوني من كتيبة نيتساح يهودا المتطرفة “بتسلئيل تسفي كوفاتس” مصرعه اليوم الاحد ، متأثرًا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها في معارك بيت حانون الأسبوع الماضي.

وشهدت الساعات الماضية تدهور حالة بتسلئيل الصحية ، بحسب المصادر العبرية.

وبينت المصادر ان بتسلئيل هو عاشر جندي من كتيبة نيتساح يهودا المتطرفة يلقى مصرعه في غزة خلال الأيام الماضية.