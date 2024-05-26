بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

مصرع جندي صهيوني أصيب في بيت حانون

26 مايو 2024
مصرع جندي صهيوني أصيب في بيت حانون

وطنا اليوم:لقي الجندي الصهيوني من كتيبة نيتساح يهودا المتطرفة “بتسلئيل تسفي كوفاتس” مصرعه اليوم الاحد ، متأثرًا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها في معارك بيت حانون الأسبوع الماضي.
وشهدت الساعات الماضية تدهور حالة بتسلئيل الصحية ، بحسب المصادر العبرية.
وبينت المصادر ان بتسلئيل هو عاشر جندي من كتيبة نيتساح يهودا المتطرفة يلقى مصرعه في غزة خلال الأيام الماضية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:21

الصفدي يشارك بإجتماع الشركاء الدوليين حول فلسطين

20:49

مقتل جندي ثاني وإصابة آخر بمعارك قطاع غزة

20:35

الأردني الكويتي يحصد جائزة أفضل بنك في الأردن للشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2024

20:33

وزير الخارجية من بروكسل: الوضع في الضفة الغربية على حافة الانفجار

20:27

السعودية تحذر من شركات الحج الوهمية وتلاحقها دولياً

20:17

أميركا تسجل رقماً قياسياً للمسافرين جواً في يوم واحد

20:10

أورنج الأردن تشاطر أبناء العائلة الأردنية فخرها بالاستقلال 78

20:07

شكاوى من نقص الدجاج بالأسواق والصناعة تؤكد متابعتها

19:38

موجة حر قاسية بانتظار دول الخليج العربي

19:30

مقتل مدنيَين بغارة إسرائيلية في لبنان وحزب الله يقصف الجليل ومزارع شبعا

19:17

القوات المسلحة تنفذ 3 إنزالات لمساعدات على جنوب غزة بمشاركة دولية

19:14

قرارات مجلس الوزراء الأحد – تفاصيل

وفيات
وفيات الأحد 26-5-2024وفيات الجمعة 24-5-2024وفيات الخميس 23-5-2024وفيات الأربعاء 22-5-2024أبو هديب ينعى مدير المخابرات والوزير الأسبق نذير رشيد