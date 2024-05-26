وطنا اليوم:لقي الجندي الصهيوني من كتيبة نيتساح يهودا المتطرفة “بتسلئيل تسفي كوفاتس” مصرعه اليوم الاحد ، متأثرًا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها في معارك بيت حانون الأسبوع الماضي.
وشهدت الساعات الماضية تدهور حالة بتسلئيل الصحية ، بحسب المصادر العبرية.
وبينت المصادر ان بتسلئيل هو عاشر جندي من كتيبة نيتساح يهودا المتطرفة يلقى مصرعه في غزة خلال الأيام الماضية.
مصرع جندي صهيوني أصيب في بيت حانون
وطنا اليوم:لقي الجندي الصهيوني من كتيبة نيتساح يهودا المتطرفة “بتسلئيل تسفي كوفاتس” مصرعه اليوم الاحد ، متأثرًا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها في معارك بيت حانون الأسبوع الماضي.