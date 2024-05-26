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هدد بتمرد عسكري .. اعتقال الجندي الإسرائيلي الملثم من غزة

26 مايو 2024
هدد بتمرد عسكري .. اعتقال الجندي الإسرائيلي الملثم من غزة

وطنا اليوم:أفاد إعلام عبري رسمي، الأحد، باعتقال جندي إسرائيلي ملثم ظهر في مقطع فيديو هدد فيه بتمرد عسكري.
وفي التفاصيل، قال الاعلام بأن الشرطة العسكرية، اعتقلت جندي الاحتياط الإسرائيلي الملثم والذي قال في الفيديو الذي انتشر السبت، إنه يخدم في قطاع غزة مهددا بتمرد عسكري واسع النطاق، في حال قرر وزير الدفاع يوآف غالانت إدخال السلطة الفلسطينية لغزة، أو الانسحاب من القطاع، ما دفع الجيش للأمر بفتح تحقيق في الحادثة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، الأحد نقلا عن مصدر عسكري لم تسمه، إنه تم اعتقال المشتبه به ويتم التحقيق معه من قبل الشرطة العسكرية.
وأضافت: “المشتبه به في فيديو التمرد خدم فعلا برتبة جندي احتياط، ويتم التحقيق معه لمعرفة إن كان صور الفيديو فعلا خلال الخدمة العسكرية”.
من جانبها، نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية عن ابنة شقيق الجندي المذكور: “إنه عمي وهو في الاحتياط منذ 7 أكتوبر، وقد قال الحقيقة إنه خدم برتبة جندي احتياط”.
ونفت ما تردد في وسائل الإعلام الإسرائيلية من أن يكون الأمر كله مجرد “تمثيلية” وأن يكون من ظهر في الفيديو ليس جنديا وأن هناك من يحركه.
وقالت: “لم يرسله أحد وهو في الحقيقة ليس ممثلا، ما ظهر بحوزته هو سلاحه ولم يقترضه من أحد”.


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