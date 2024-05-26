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رئيس جامعة عمان الأهلية يستقبل وفدا من معهد(IEEE) في الأردن

26 مايو 2024
رئيس جامعة عمان الأهلية يستقبل وفدا من معهد(IEEE) في الأردن

وطنا اليوم:استقبل رئيس جامعة عمان الأهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان، رئيس معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات
(Institute of Electrical and Electronics Engineers IEEE)
لفرع الأردن الدكتور موسى الأخرس يرافقه نائب رئيس المعهد الدكتور خالد جابر بالإضافة إلى رئيس مجتمع الروبوتات والأتمتة / فرع الأردن الدكتور معتز ريالات.
هذا وقد حضر اللقاء من الجامعة عميد كلية الهندسة الأستاذ الدكتور جمال النابلسي وعميد كلية تقنية المعلومات الأستاذ الدكتور قاسم خرما والأستاذ الدكتور محمود إسكندراني مستشار الفرع، ورئيسة الفرع الطلابي في الجامعة جود حداد.
وقد تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجامعة والمعهد بما يخدم المصلحة المشتركة وتعزيز دور الفرع الطلابي في الجامعة لتجهيزهم لسوق العمل.
وخلال الزيارة التقى الوفد مع أعضاء الفرع الطلابي لجامعة عمان الأهلية وتم تبادل الخبرات والافكار حول كيفية تعزيز التعليم والبحث العلمي في هذه المجالات.
وفي نهاية الزيارة تبادل رئيس الجامعة ورئيس المعهد الدروع التذكارية تقديراً للجهود المبذولة بين الطرفين


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