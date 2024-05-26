ارتفاع لافت على الحرارة .. منخفض خماسيني يؤثر على الأردن

وطنا اليوم:يتأثر الأردن، الاثنين، بمنخفض جوي خماسيني، يعمل على رفع درجات الحرارة بشكل كبير مقارنة بما كانت عليه خلال الأيام الماضية، إضافة لنشاط الرياح وزيادة تركيز الغبار في الأجواء.

ارتفاع كبير على درجات الحرارة

وتوقع موقع طقس العرب للتنبؤات الجوية، أن يطرأ ارتفاع واضح على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من المعدل بحدود 3-5 درجات مئوية.

وأضاف أن الأجواء تصبح حارة نسبياً بوجه عام مع ظهور السحب المتفرقة، فيما تكون حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، إن تقترب درجات الحرارة العظمى من الأربعين مئوية وربما أكثر.

فرصة لزخات محلية من الأمطار

وأشار “طقس العرب” إلى أنه من المتوقع ظهور كميات من السحب المتوسطة اعتباراً من ساعات ما بعد الظهر، ويُحتمل هطول زخات محلية من الأمطار في بعض المناطق الشمالية.

رياح نشطة ترفع من تركيز الغبار

كما توقع هبوب رياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول مع ساعات العصر الى جنوبية غربية معتدلة السرعة مع هبات نشطة، وتكون مثيرة للغبار خاصة في جنوب وشرق الأردن.